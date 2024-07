Zanzare, mai più in casa: con questo rimedio non entreranno nemmeno per sbaglio | La soluzione è a costo zero

Non vedrai più una zanzara girare per la tua dimora se segui questo rimedio. Non ti costa manco un centesimo.

Sei stanco di avere a che fare costantemente con tanti insetti che ti girano per casa e in particolare delle assai fastidiose zanzare? Niente paura, non dovrai conviverci in eterno e nemmeno ora che siamo in estate. E non dovrai nemmeno fare leva sull’utilizzo di insetticidi o di altro genere di prodotti chimici.

Il che è un autentico toccasana per la nostra salute, quella dei nostri cari, dei nostri amori di pelo e dell’Ambiente, sebbene di quest’ultima pare che non ci pensiamo, perlomeno non abbastanza. Inoltre pure il nostro portafoglio e conto corrente, sia esso postale sia bancario, potranno tirare, metaforicamente parlando, un mega sospiro di sollievo.

Dunque che cosa possiamo fare per dire un bel ciao ciao con la manina alle poco fa menzionate zanzare? In primis cerchiamo di mantenere la nostra dimora pulita, ordinata e igienizzata. Questo è fondamentale non solo per il nostro benessere ma anche per evitare che il nostro nido diventi una fonte di vivo interesse per gli ospiti indesiderati a livello animale.

Ciao ciao zanzare, le prime cose da fare per scacciarle

Mai e poi mai lasciare per ore nel lavello del cucina piatti e stoviglie da lavare, così come gli avanzi. Quelli poi vanno fatti sparire subito. Non dimentichiamoci nemmeno di eliminare velocemente le briciole e la polvere anche dal pavimento. Quest’ultimo, soprattutto ora che fa caldo, laviamolo con una certa frequenza.

In tale maniera renderemo più fresca la stanza. Attenzione a lasciare accese luci e lucette quando fa buio soprattutto all’esterno. Inoltre non dimentichiamoci di svuotare residui di acqua piovana che si annidano nei vasi dei fiori. Tuttavia se vogliamo salutare definitivamente le zanzare da casa nostra dobbiamo puntare assolutamente su questo rimedio a costo 0. Ne rimarremo estasiati.

Il rimedio top e a costo 0

Cominciamo con il dire che ciò che ci servirà per realizzarlo lo abbiamo già in casa. Ed è per questo motivo che non dobbiamo spendere manco un euro per realizzare tale rimedio che è pure squisitamente naturale. Inoltre è facilissimo e super veloce da realizzare. Vi sveliamo che è base di limone e di aceto. I loro profumi non sono affatto amati dalle care zanzare.

Per scacciarle basterà tagliare un paio di fettine di questo fantastico agrume e bagnarle con dell’aceto, quindi posizionarle in zone strategiche, dunque dove solitamente questi insetti si fanno vedere. Oppure possiamo creare una miscela con questi due ingredienti da versare poi in un contenitore spray. Spruzziamola su davanzali e nei nostri giardini. Risultati top in ogni caso garantiti.