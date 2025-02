MI RIFIUTO DI CONTINUARE, SONO STUFO | Al GF volano stracci: Signorini alza bandiera bianca, altro addio in vista

Nella casa del Grande Fratello i colpi di scena non mancano mai. Stavolta un concorrente ha spiazzato con una sua affermazione.

L’ultima diretta è stata ricca di colpi di scena. L’attenzione si è focalizzata soprattutto su quanto si sta dicendo sul web su Yulia Bruschi, l’ex concorrente del Grande Fratello e attualmente fidanzata con Luca Giglio. In poche parole c’è un video che mostra la bellissima in atteggiamenti ambigui con un ragazzo.

Il tutto sarebbe avvenuto durante la festa di Capodanno che ha trascorso con amici. Il diretto interessato è stato informato di quanto sta accadendo al di fuori della casa, ma ha voluto credere alla neo fidanzata e così la faccenda si è conclusa.

Poi Alfonso Signorini ha chiesto alle donne di dare un voto a colui che secondo il loro parere avrebbe meritato la finale. Alla fine si sono sfidati Javier Martinez e Lorenzo Spolverato e quest’ultimo si è aggiudicato il titolo di primo finalista.

Sul web in tanti hanno volume lasciare un commento per ciò che è accaduto. C’è Chi sostiene Lorenzo e chi gli punta il dito contro per via del suo atteggiamento all’interno del gruppo. Non a caso uno dei compagni d’avventura è intervenuto senza peli sulla lingua.

Un concorrente del Grande Fratello spiazza tutti

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di Javier e Helena Prestes per il loro avvicinamento. All’interno della casa qualcuno ha avuto da ridire, come Shaila Gatta, perché si pensa a una strategia di gioco per arrivare in finale. In seguito Javier ha avuto un confronto con Chiara Cainelli e inevitabilmente è stato coinvolto anche Alfonso D’Apice. Improvvisamente Iago Garcia è intervenuto per riportare un fatto che riguarda Lorenzo.

“Lo proteggono e lo portano in finale”

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che nel pieno della diretta Iago Garcia abbia fatto una rivelazione inaspettata: “Ha preso a pugni il materasso e una porta in seguito a un litigio con Shaila…Non hanno mostrato lo scatto di rabbia in cui ha colpito il letto…Ogni settimana ha scatti di rabbia…Questo ragazzo qua ha avuto una strada in discesa sempre”.

Sui social in tanti si sono schierati dalla sua parte. “Vergogna! Continuano a censurare e coprire…Lo proteggono e lo portano pure in finale”, questo è solo uno dei tanti commenti che si possono leggere. Come si affronterà questa situazione? Per scoprirlo non ci resta che attendere.