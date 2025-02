NON SO PIÙ FARE NULLA | La Toffanin con le lacrime agli occhi è disperata, l’annuncio in diretta spaventa tutti

Silvia Toffanin non è riuscita a nascondere il suo dispiacere in seguito a una scoperta fatta davanti alle telecamere di Verissimo. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Silvia Toffanin ha la capacità di rendere un’intervista una piacevole conversazione. Infatti gli ospiti si sentono a casa e, di conseguenza, affrontano argomenti anche toccanti che riguardano la vita privata.

Molti ospiti decidono di aprirsi a 360° mostrando di retroscena della propria vita del tutto inaspettati. Per esempio qualche settimana fa la conduttrice ha avuto modo di intervistare l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon.

Quest’ultima ha raccontato di non aver avuto un’adolescenza serena e, una volta superati dei problemi, ha dovuto affrontare un’altra sfida inerente alle sue condizioni di salute. Di recente anche un altro personaggio televisivo ha voluto mettersi a nudo.

“Non bisogna vergognarsi della malattia che sia ha. Bisogna testimoniare il proprio status, la propria realtà”, ecco come ha esordito l’ospite in questione intervistato dalla padrona di casa. La sua storia è stata decisamente toccante, soprattutto per i fan. Andiamo a scoprire cosa è stato riportato sul sito lanostratv.it.

Verissimo, Silvia Toffanin incredula

Lui è un personaggio televisivo, conduttore radiofonico e cantante italiano. Nato a Langhirano il 9 novembre 1955, fu scoperto da Maurizio Costanzo e da allora ha cavalcato l’onda del successo. Nel suo curriculum possono essere menzionati tanti programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi, Buona Domenica, Domenica 5 e il Festival di Sanremo.

Nel 2015, per esempio, si propose come concorrente sul palco dell’Ariston con Grazia Di Michele proponendo la canzone Io sono una finestra. Purtroppo nel 2023 è stato colpito da un ictus celebrale e si è ripreso grazie alla riabilitazione e alla logopedia. Lui non è altro che Mauro Coruzzi, famoso con lo pseudonimo di Platinette.

“Giorni e giorni in un’oscurità del futuro”

“Ero con un fisioterapista quando non sono più riuscito a dire ‘ciao’. Ha capito subito quello che stavo accadendo e dopo 40 minuti mi mettono su una lettiga in ambulanza e mi portano in ospedale. L’ictus è un rapinatore di benessere. Troppi lavori insieme, troppa preoccupazione…e lo stress è una delle cause scatenanti”.

E ancora: “Ho iniziato lavorando alla radio e trovarsi all’improvviso senza muoversi e parlare, passando giorni e giorni in un’oscurità del futuro. Mi sono ritrovato bloccato. Come un giocatore senza gambe. Difficile far capire agli altri che si torna come i bambini. Con la logopedia ci si esercita. Sbalzi d’umore da un giorno all’altro. Non so più fare nulla”. I fan non smetteranno mai di fare il tifo per lei.