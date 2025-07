Finestre chiuse e condizionatori spenti: le nuove regole di Roma partono da oggi | Allerta sanitaria

La nuova ordinanza costringe i cittadini a rimanere in casa: ecco tutte le regole da seguire per non incorrere in sanzioni.

L’avviso è arrivato direttamente dal presidente del Municipio V, Mauro Caliste, che ha pensato bene di sfruttare le potenzialità dei social per diffondere nell’immediato la notizia. Per le prossime ore i cittadini non dovranno uscire di casa.

Una decisione alquanto drastica ma necessaria secondo le autorità, che continuano a divulgare il medesimo appello, nel caso che qualcuno non avesse avuto modo di recepirlo. Il presidente ha affermato che tutto ciò è stato in fatto in via precauzionale.

Ecco perché è stato attivato il piano di emergenza che prevede l’intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile capitolina, così come della polizia locale e delle squadre di soccorsi. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e quali sono le disposizioni da seguire.

L’ordinanza del Comune

Dopo l’esplosione avvenuta in un distributore di benzina situato in via dei Giordiani, il timore tra i cittadini è aumentato, portando il Comune a emettere una nuova ordinanza, volta a garantire la loro sicurezza. Oltre a consigliare di allontanarsi dalla zona, sono stati dati alla popolazione dei consigli spassionati per proteggersi dalla pericolosa nube di fumo tossica venutasi a creare a seguito dell’incendio.

Oltre all’evacuazione immediata delle palazzine circostanti, incluso un centro estivo, e il sequestro del distributore in questione, la protezione civile sta facendo delle raccomandazioni per coloro che si trovano in casa in modo da evitare di inalare le sostanze nocive che si sono sprigionate nell’aria.

Attenzione alle finestre e ai condizionatori

Le esortazioni ai cittadini sono semplici e chiari: chi si trova in casa è invitato a chiudere le finestre e a non utilizzare gli impianti di ventilazione, che includono i condizionatori a presa d’aria esterna e le cappe aspiranti. Inoltre si consiglia di dare un’attenzione in più al lavaggio di frutta e verdura.

Se possibile, è preferibile evitare di mettersi alla guida di una vettura perché i sistemi di ventilazione presenti al suo interno (così come i finestrini abbassati), aumentano le probabilità di respirare sostanze tossiche, che possono causare vertigini, nausea, cefalea e disturbi neurologici.