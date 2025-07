Forno, togli l’incrostazione senza fatica: con questo metodo si pulisce da solo | Tutto splende in 3 minuti

Non farai più i conti con il forno incrostato con un metodo infallibile. Servono solo due prodotti e non costano nulla. Ecco quali sono.

Secondo quanto riportato sul sito wineandfoodtour.it pare che ci sia un trucco infallibile per risolvere il problema del forno incrostato. In realtà ci sono diversi metodi che usavano le nostre nonne e sono efficaci senza spendere tanti soldi al supermercato per prodotti chimici. Un esempio? Molti fanno riferimento al bicarbonato di sodio.

In questo caso basta semplicemente preparare una pasta di bicarbonato con acqua e applicarla sulle zone sporche. Dopo aver fatto agire per un po’ di tempo deve essere eliminata con l’uso di una spugna. Qualcuno fa affidamento al limone spremuto o in pezzi. Non solo aiuta a sgrassare, ma rimuove anche i cattivi odori.

Si consigliano sempre delle spugne morbide o dei panni umidi per non danneggiare ulteriormente il forno lasciando dei graffi. Ovviamente si consiglia anche di utilizzare dei guanti, ma solo per fare attenzione alle alte temperature.

Ma non è finita qui! Esiste un altro trucchetto altrettanto efficace ed economico. Non occorre recarsi al supermercato perché i prodotti che occorrono sono presenti già in casa. Questo significa che sono alla portata di tutti. Il bello è che il tutto agirà in meno di 5 minuti! Andiamo a scoprire quali sono questi prodotti miracolosi.

Addio incrostazioni, il forno sarà come nuovo

Il rimedio è un liquido acido e serve per condire gli alimenti. In Italia, per esempio, c’è il DPR n° 162 del 1965 che elenca una serie di definizioni e prescrizioni sulla sua produzione. Ottimo nella preparazione di pietanze, c’è chi lo preferisce per piatti a base di pesce e insalata.

Per quanto riguarda le pulizie di casa rappresenta una buona alternativa ai classici detergenti e ha anche una funzione disinfettante. Stiamo parlando dell’aceto e l’altro elemento è l’acqua.

Altri ottimi consigli per una perfetta pulizia

Si deve prendere una ciotola e riempirla con acqua e aceto, ma non sino all’orlo perché non deve colare. Va sistemata al centro del forno ventilato a 180° perché così il vapore generato aderirà alle incrostazioni. Una volta che il liquido sarà completamente evaporato, si deve spegnere il forno e farlo raffreddare.

Poi si utilizza sempre la spugnetta a grana sottile e il forno risulterà pulito in meno di 3 minuti senza aver fatto il minimo sforzo. Il bicchiere di aceto si può anche sostituire con 4 cucchiai di bicarbonato di sodio. C’è anche chi fa ricorso al sale grosso. In sintesi, i prodotti presenti in casa sono efficaci per risolvere questo problema, dunque la scelta spetta solo a te.