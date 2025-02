MARIA, OGGI FACCIO LA MIA SCELTA | Gianmarco è arrivato da poco ed è già BUFERA, Gianni e Tina sono senza parole

Il pubblico di Uomini e Donne è rimasto letteralmente a bocca aperta. Anche Maria De Filippi non ha saputo affrontare nel migliore dei modi la situazione. Ecco cosa è successo.

In questi giorni le dinamiche che stanno avvenendo nello studio di Uomini e Donne non fanno altro che incuriosire il pubblico. Di recente Mario Cusitore ha avuto un confronto con una dama e la situazione è degenerata al punto tale da decidere di mettere la parola fine alla conoscenza.

Secondo fonti attendibili pare che a breve andrà via dallo studio perché una segnalazione è arrivata sul suo conto. In poche parole avrebbe baciato l’ex tronista Nicole Santinelli. Per il momento non si sa ancora nulla, dunque non resta altro da fare che attendere.

Francesca Sorrentino non ha portato nessuno in esterna e ha avuto una discussione con Gianmarco Meo. Quest’ultimo stava andando via, ma poi la conduttrice l’ha invitato a non prendere decisioni affrettate.

Poi ci sono dei momenti dedicati a Gianmarco Steri, dal momento che tante sono le ragazze che contattano la redazione per avere la possibilità di corteggiarlo. Nella puntata del 12 febbraio, per esempio, si sono presentate ben 100! Ma non sono finite le novità.

Caos nello studio di Uomini e Donne

Gianmarco rappresenta il classico ragazzo amato dalle mamme perché ha la maturità giusta per affrontare una relazione con delle basi solide. Il pubblico è sicuro che assisterà a uno dei troni più belli in assoluto.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che ci sia una novità del tutto inaspettata inerente al Trono Classico. Al centro della faccenda non c’è Gianmarco, bensì una delle due troniste. Andiamo a scoprire chi ha i riflettori puntati addosso.

Un abbandono inaspettato ha sconvolto il pubblico

In questo caso si sta parlando di Chiara, la giovane scelta dalla redazione per sedersi accanto a Gianmarco e Francesca. Nel video di presentazione ha dato l’idea di essere la classica ragazza della porta accanto, acqua e sapone ben lontana dai canoni che ogni giorno vengono proposti sui social. Il suo ingresso ha stregato tutti, compresi i cavalieri. Tuttavia già da tempo su web stavano circolando delle voci inerenti alla sua vita sentimentale.

È stato coinvolto un ragazzo di nome Riccardo, il quale avvalendosi del suo Instagram aveva spiegato come stanno realmente le cose. L’influencer Lorenzo Pugnaloni ha dato più dettagli su ciò che è avvenuto nell’ultima registrazione: “Chiara spiega che era molto presa, mentre lui la trattava solo come una relazione occasionale, e così lei si decide ad accettare la proposta di fare la tronista, avendo perso le speranze, ma nonostante ciò ha continuato a sentirlo“. Alla fine sono andati via mano nella mano dichiarando di provare un qualcosa di importante l’uno per l’altra.