Uomini e Donne: Brando e Raffaella di nuovo insieme, pronti per San Valentino

In occasione di San Valentino, abbiamo incontrato Brando Ephrikian per conoscerlo più da vicino e scoprire i suoi piani per il futuro

Sono fra le coppie più amate di ‘Uomini e Donne’, il dating show dei sentimenti di Maria De Filippi. Belli e giovanissimi hanno commosso i telespettatori con la loro travolgente storia d’amore. Lui veneto, lei campana hanno fatto sognare i fan con un amore impetuoso, capace di sgretolare ogni differenza. Poi a ottobre la crisi, determinata dalla distanza e dalle loro personalità così diverse. Lui profondo, pacato e poco abituato a verbalizzare i suoi sentimenti, lei istintiva, impaziente e vertiginosa.

L’allontanamento però ha permesso ai ragazzi di comprendere quanto il loro amore fosse irrinunciabile. Ora sono di nuovo uniti con l’intenzione di prendere una casa insieme a Milano. In occasione di San Valentino, abbiamo incontrato Brando Ephrikian per conoscerlo più da vicino e scoprire i suoi piani per il futuro.

Intervista a Brando Ephrikian

Cosa ti ha spinto a cercare l’amore in televisione dato che sei bellissimo, aristocratico e molto corteggiato?

Apparire in televisione mi affascinava, ci ho provato più che altro per mettermi in gioco e fare un’esperienza. In fondo non sapevo se avrei davvero trovato l’amore, ma ci speravo. Ed è proprio partecipando a questo programma che mi sono innamorato. Certo le telecamere sempre presenti e l’ambiente che si crea rendono complesso creare momenti riservati d’ intimità, però una volta superate le prime timidezze, tutto può accadere. Con Raffaella è successo.’

Raffaella sembra proprio la tua anima gemella. Ora che siete tornati insieme puoi raccontarci cosa vi unisce a livello mentale e spirituale?

‘Raffaella è una bellissima anima, dal carattere fumantino, molto forte e determinata. È una ragazza intelligente, solare e di gran carattere, Ci è capitato di vivere momenti bui, dove sono venute meno le energie, ma con la mente e lo spirito siamo sempre restati uniti, rinvigorendo il nostro amore ogni volta che ci vedevamo. Volontà, testa, pancia e cuore tra noi si stanno fondendo, strutturandosi sempre di più nell’obiettivo di costruire qualcosa insieme.’

Nei litigi chi dei due cede per primo?

Dopo uno scontro cediamo entrambi .. anzi forse prima io…

Dove festeggerete San Valentino, regno degli innamorati, festa ancora più significativa per voi che vi siete ritrovati?

Stiamo decidendo dove festeggiarlo in questi giorni .. Londra o Parigi sono le nostre possibili mete.

Nel periodo in cui vi siete allontanati cosa ti è più mancato di lei?

Tutto … la nostra quotidianità, sentirla al telefono, sapere come stesse. Confrontarmi con lei. Oltre ad essere la mia fidanzata, è anche la mia spalla e la mia migliore amica. Ho lottato per riconquistarla.

So che andrete a vivere a Milano. Ma qual è la tua città preferita?

Non ho una città preferita poiché per definirla tale credo che bisognerebbe viverci almeno per un po’, fare un’ esperienza di vita quotidiana. I primi anni della mia infanzia (da 1 a 6 anni ), li ho vissuti a Miami . Per cui è impressa in me e nel mio inconscio, perciò rispondo Miami.

Come ti vedi nel futuro e cosa ti auguri?

Nel futuro mi vedo in continua evoluzione, sempre pronto ad adattarmi e a rispondere alle esigenze delle persone con cui interagisco.

Mi piacerebbe riuscire a realizzarmi nel lavoro, consolidare meglio le lingue che già parlo, fare nuove esperienze, Mi auguro inoltre che la mia famiglia faccia sempre parte del mio presente.

Cosa critichi dei tempi passati e della modernità ?

Dei tempi passati, critico la mancanza di alcune libertà e diritti che oggi sono considerati fondamentali, come l’uguaglianza e l’accesso all’educazione per tutti. Inoltre, c’erano sistemi più rigidi e meno opportunità di cambiamento.

Per quanto riguarda la modernità, a volte vedo un eccesso di tecnologia che può creare distanza tra le persone e un’eccessiva dipendenza dal digitale, a scapito delle relazioni autentiche.

A Uomini e Donne hai portato fascino, sofisticazione, eleganza e cultura, parlavi spesso di libri. Che lettura ci consigli e perché?

Ho appena finito di leggere il “coraggio di non piacere”, un Best Seller di Ichiro Kishimi e Fumitake Koga, un testo giapponese di autoaiuto, oltre 10 milioni di copie vendute; se potessi ci vivrei dentro, un libro che lascia il segno, le parole di quelle pagine si sono fatte strada dentro di me. Gli autori c’insegnano che il mondo è semplice, la felicità accessibile a tutti, è il racconto di un giovane insoddisfatto della vita perché considera il mondo un groviglio caotico di contraddizioni e competizioni, sentimenti difficili a accettare.

Agli occhi del protagonista, occhi pieni d’ansia, qualunque idea di felicità, sembra totalmente assurda e difficile da realizzare, minacciata dall’eccessivo desiderio di apparire. Il libro inizia così ( io mi sento molto spesso in questo modo). Ho imparato che se rimani ancorato all’approvazione altrui, permetti loro d’ interferire nella tua esistenza, finendo per vivere una vita che non ti appartiene. Mi aspetta anche un altro libro che desidero iniziare a leggere “l’arte della semplicità di Dominique Loreau.

Hai raccontato anche dei tuoi nonni in tv. Cosa bisogna fare per essere nipoti degni e per supportare gli anziani?

Con gli anziani bisogna avere pazienza, e apprezzare i momenti passati in loro compagnia, senza essere frettolosi nella comunicazione e nell’ascolto, valorizzare il momento, farli sentire protetti e non giudicati. Questo in generale lo applico sia con i miei nonni, sia nell’eventuale rapporto con persone grandi. Credo che la chiave sia questa.

Sei un bel modello per i giovani, moderno, televisivo, ma profondo, ami i libri e cerchi di divulgarli. Come credi ci si possa difendere dal cinismo e dalla spregiudicatezza degli hater sui social?

Penso che la chiave per difendersi dalla negatività sui social sia mantenere la propria autenticità e solidità interiore. Bisogna concentrarsi su ciò che è realmente importante, come il rispetto di sé e degli altri, e non farsi influenzare dalle opinioni distruttive. Essere consapevoli che spesso gli hater riflettono insicurezze loro, e non il nostro valore, può aiutare a proteggersi emotivamente.

Cosa ti auguri di realizzare nel 2025?

Mi piacerebbe essere contattato da qualche casa cinematografica per una parte come attore. Amo il cinema e la televisione.

Cosa ci potrebbe aiutare a sviluppare una mentalità di successo?

A volte l’ossessione batte il talento, quindi credo che l’ostinazione sia un elemento decisivo. Per sviluppare una mentalità di successo, è fondamentale coltivare la resilienza, l’autodisciplina e una visione chiara dei propri obiettivi. L’importanza di imparare dai fallimenti, invece di vederli come ostacoli, è cruciale. Inoltre, abbracciare una mentalità di crescita, cioè credere che le proprie abilità possano migliorare con impegno e dedizione, aiuta a mantenere la motivazione. Circondarsi infine di persone positive e che supportano il nostro cammino è molto importante.

Parliamo del tuo amore per la musica e dei tuoi gusti musicali.

Ho molte passioni, e tra queste c’è la musica . Ho dei bellissimi progetti in ballo .. magari tra questi anche quello di fare qualche serata nei locali . Mi piace ascoltare un po’ di tutto, dalla Tech House al Trap. Attualmente prediligo Pawsa, Sfera e non mi dispiace Elisa.