Ilary non solo THE COUPLE, ti voglio anche qui | Pier Silvio telefona alla Blasi e le dà il PRIME TIME su Canale5, smacco alle colleghe

Ci sono buone notizie per i fan di Ilary Blasi. Presto tornerà a lavorare per la Mediaset. Andiamo a scoprire cosa sta bollendo in pentola.

Per tanto tempo Ilary Blasi è stata al centro del gossip per via del suo matrimonio con Francesco Totti giunto al termine da mesi. Quest’ultimo attualmente fa coppia fissa con Noemi Bocchi mentre lei solo in un secondo momento è uscita allo scoperto con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Successivamente Ilary Blasi ha voluto realizzare un docu-reality andato in onda su Netflix per raccontare di ciò che ha vissuto con l’ormai ex marito. Si dice che abbia battuto la seconda edizione di Squid games! Questo non fa altro che dimostrare la sua grande notorietà.

Negli ultimi anni si è occupata della conduzione del reality della sopravvivenza ottenendo sia consensi che critiche. Del resto è ben risaputo che la popolarità ha anche questo lato negativo.

Ultimamente non si è fatta più vedere e questo ha scatenato la curiosità degli italiani. È bastato poco per ottenere un’informazione che ha entusiasmato gli animi. Ecco maggiori dettagli su quanto sta accadendo alla bellissima conduttrice.

Il ritorno di Ilary Blasi a Mediaset: la verità

Secondo quanto riportato sul sito canaledieci.it sembra proprio che Ilary Blasi tornerà presto a lavorare con la Mediaset dopo aver ceduto il posto a Vladimir Luxuria per la conduzione di L’Isola dei Famosi. Da un po’ di tempo era sparita dalla circolazione, dunque i fan si sono preoccupati.

Nonostante non sia comparsa nel piccolo schermo, è sempre stata molto attiva sui social. Questo perché non ha mai nascosto il piacere di restare in contatto con chi la segue fin dai suoi primi esordi in televisione. Adesso alcune indiscrezioni sono state riportate dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it. Ecco cosa Pier Silvio Berlusconi ha in mente per lei.

Nuova impresa televisiva per la conduttrice

Ilary Blasi ha avuto la possibilità di condurre tanti programmi televisivi di grande successo. Basta pensare che ha condotto il Grande Fratello dal 2016 al 2018 e L’Isola dei Famosi dal 2021 al 2023. Per non parlare de Le Iene nel 2004 e dal 2007 al 2018. Inoltre Maria De Filippi l’ha spesso invitata ad Amici in qualità di giudice. Ovviamente nel suo curriculum sono menzionati tanti altri impegni professionali.

Non possiamo dimenticare Battiti Live che già in passato ha condotto con l’amico e collega Alvin. Si tratta dell’evento musicale italiano che dal 2003 entusiasma coloro che sono appassionati di musica sia nazionale che non. È alta la probabilità che sarà lei a condurre la prossima edizione. Per il momento non si sa altro, ragion per cui non resta da fare che attendere ulteriori news.