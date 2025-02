TERREMOTO SANREMO: “Carlo scordatelo, mi rifiuto di farlo” | A poche ore dalla diretta accade l’impossibile, Conti messo alle strette

Attimi di tensione al Festival di Sanremo! Il pubblico dovrà accettare la notizia. Ecco cosa sta succedendo a qualche ora dell’inizio della nuova edizione.

A breve avrà inizio l’evento canoro più atteso dell’anno, dunque gli italiani non vedono l’ora di assistere alle esibizioni dei Big in gara. Sicuramente il pubblico maschile sarà lieto di vedere Bianca Guaccero occuparsi del Prima Festival e all’appello non mancherà Giulia De Lellis che si occuperà degli outfit di coloro che si esibiranno sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti ha voluto accanto a sé anche Alessandro Cattelan, il quale avrà dalla sua parte Selvaggia Lucarelli. Tutti sono concordi nel dire che anche quest’edizione sarà ulteriormente entusiasmante. Il merito è senza dubbio di coloro che danno un contributo per rendere il Festival unico nel suo genere.

Tra i cantanti in gara quest’anno ci sono i seguenti: Gaia, Francesco Gabbani, Rkomi, Noemi, Irama, Coma_Cose, Simone Cristicchi, Marcella Bella, Achille Lauro, Giorgia, Willie Peyote, Rose Villain, Shablo feat Gue, Joshua e Tormento, Elodie, Massimo Ranieri, Olly, Elodie, Massimo Ranieri, Tony Effe, Serena Brancale, Brunori Sas, Modà, Clara, Fedez, Lucio Corsi, Bresh, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Joan Thiele, Francesca Michielin e The Kolors.

Nonostante manchi ancora qualche ora all’inizio, i colpi di scena già sono spuntati e in questo caso al centro dell’attenzione ci sono ben due cantanti che stanno facendo preoccupare.

Colpi di scena al Festival di Sanremo

Secondo quanto riportato su erreemmenews.it pare che Selvaggia Lucarelli abbia reso pubblico un evento spiacevole avvenuto dietro le quinte dell’evento: “Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte, pare si sia fatto male a una costola”.

Per fortuna la situazione non è grave al punto tale da causare un ritiro dall’evento canoro. Il problema è stato risolto con una soluzione pratica e immediata: il front-man dei Modà non entrerà in scena scendendo le famose scale. Stessa sorte toccherà anche a un altro Big in gara. Stavolta il diretto interessato ha dato questa notizia avvalendosi del profilo Instagram.

“Sono caduta anche stavolta”

“Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston. Sono caduta anche stavolta”, ecco cosa ha comunicato ai propri follower Francesca Michielin. Ha pubblicato una foto in cui compare con un tutor al piede. Anche in questo caso non c’è nulla di cui preoccuparsi perché sicuramente non getterà la spugna per questo incidente.

Oltre agli infortuni, non manca il gossip che ha reso protagonista Achille Lauro. Quest’ultimo non ha voluto argomentare quanto si sta dicendo sul suo conto per via della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. A prescindere da ciò tutto quello che ruota attorno al Festival riesce sempre a scatenare la curiosità.