Bagagli a mano, pioggia di aumenti e nuove regole in estate: cosa cambia per chi ha già il biglietto | Passeggeri in allerta

Nuove regole per chi viaggia spesso con l’aereo. Una di esse riguarda il bagaglio a mano. Ecco quali saranno le novità da non trascurare d’ora in poi.

In questo periodo dell’anno tante sono le persone che hanno deciso di raggiungere mete lontane per trascorrere le vacanze tanto attese. Per questo motivo la maggior parte ha optato per l’aereo, anche chi soffre di vertigini chiude un occhio per raggiungere il posto dei propri sogni.

I biglietti prevedono una serie di alternative per quanto riguarda i bagagli. Le opzioni bagaglio Ryanair, per esempio, includono un bagaglio a mano piccolo gratuito, un bagaglio a mano da 10 kg da imbarcare con priorità e bagagli da stiva da 10 kg o 20 kg. Se si va oltre le misure e il peso ci sarà da pagare un qualcosa in più.

Chi viaggia spesso con l’aereo lo sa bene mentre altri potrebbero sicuramente distrarsi su qualcosa. C’è chi mette nel bagaglio a mano dei liquidi in quantità superiori a 100 ml…in quel caso dopo aver superato il metal detector lo sfortunato di turno dovrà rinunciarci. Eppure ora anche i veterani dovranno stare attenti.

Sul sito tgcom24.it è stato riportato tutto alla lettera per poter viaggiare rispettando appieno le nuove regole. Pare che ci siano anche degli imminenti aumenti dei biglietti secondo alcune modifiche apportate su viaggi aerei dell’Unione Europea. Andiamo a scoprire tutti i dettagli

Nuovi aumenti sui bagagli a mano

Nell’attesa di una nuova normativa europea Ryanair ha giocato d’anticipo riferendo ai viaggiatori che a bordo è possibile portare un bagaglio di 5 cm più profondo rispetto alle consuete misure standard. Questo significa che non si avrà più un bagaglio di 40 x 30 x 15, bensì 40 x 30 x 20.

Ciò non significa che da domani si prenderà la lettera quanto detto perché la nuova regola sarà applicata gradualmente. Non a caso gli apparecchi che misurano i bagaglio a mano sono ancora quelli vecchi, quindi si dovranno rispettare ancora le misure di prima.

“Queste interferenze non vanno a beneficio dei consumatori”

I passeggeri possono portare due bagagli a mano nell’aereo, basta che siano di piccole dimensioni. 1 deve avere le dimensioni 40 x 30 x 15 mentre il secondo di 100 mm totali e 7 kg di peso. Eppure qualora dovessero essere annunciate queste nuove regole si andrà incontro ad un aumento dei prezzi.

Le tariffe aumenteranno, quindi c’è un lato positivo e anche un lato negativo nella faccenda. Oggi si può portare una borsa in cabina gratis, ma probabilmente un giorno con le nuove normative si pagherebbe di più. Ciò significa che le novità andranno a discapito dei viaggiatori.