STATE FACENDO VIOLENZA SU UNA DONNA | Ennesimo polverone su Sanremo, Carlo Conti è disperato

Manca poco al Festival di Sanremo, eppure già si è alzato un polverone per delle affermazioni fatte da un cantante. Ecco cosa sta succedendo.

Finalmente tra qualche giorno avrà inizio la nuova e attesissima edizione del Festival di Sanremo con Carlo Conti al timone della conduzione. Accanto a lui ci saranno personaggi di spicco come Mahmood in qualità di co-conduttore.

E non è finita qui! Non mancheranno all’appello Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli, Bianca Guaccero e Giulia De Lellis. La fidanzata del concorrente Tony Effe si occuperà dell’outfit di coloro che si esibiranno davanti a una vasta platea.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra che un cantante in gara abbia voluto esprimere un proprio parere in merito a quanto sta accadendo sul web. Il gossip si sta accadendo su un volto noto del mondo social e, in un certo senso, anche il cantante menzionato è stato coinvolto.

Quest’ultimo ha deciso di parlarne per chiudere subito la questione e non alimentare più delle voci su cose non esistenti. Sul portale di news today.it ha riferito di avere tanti progetti a cui pensare, quindi non vuole avere alcun tipo di distrazione. Ma di chi si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Il cantante rompe il silenzio. Carlo Conti senza parole

Lui è nato a Verona l’11 luglio 1990 ed è noto con uno pseudonimo. Ha partecipato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, alla 70° con il brano Me ne frego e ultimamente è salito sul palco dell’Ariston proponendo il brano Domenica. Nel 2022 ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Stiamo parlando di Achille Lauro, uno dei cantanti emergenti degli ultimi anni. È stato al centro dell’attenzione per colpa di terzi, i quali lo hanno coinvolto in una storia altalenante tra due volti noti del mondo dello spettacolo. A tal proposito ha deciso di lasciare per sempre il silenzio.

“Questo non è tanto diverso”

Chi segue costantemente il gossip sta bene che il cantante è stato menzionato come colui che ha avuto un flirt con Chiara Ferragni, ovvero l’ex moglie di Fedez. Purtroppo i due non sono tranquilli perché in un modo o nell’altro hanno i riflettori puntati addosso. Di recente è emerso che Achille Lauro abbia avuto questa liaison.

“In questo momento così bello cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per resistere…Ho i miei progetti, sono all’estero, non seguo tutto questo e non mi piace sinceramente”. Inoltre ha colto l’occasione per dire altro: “Si parla tanto di violenza sulle donne bisogna rendersi conto che questo non è tanto di diverso…”. I fan non possono che essere d’accordo.