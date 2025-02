Volevo farla finita | La Toffanin resta senza parole: cala il gelo a Verissimo, i fan preoccupati per lei

Silvia Toffanin non è riuscito a trattenere le lacrime dopo aver scoperto una verità del tutto inaspettata.

Silvia Toffanin da anni è al timone della conduzione del programma verissimo che le permette di intervistare tanti volti noti del mondo dello spettacolo e non. Riesce in modo naturale a mettere a proprio agio coloro che si siedono davanti a lei.

Infatti da un’intervista si passa a una piacevole conversazione Ed è proprio in questi momenti che si svelano del retroscena del tutto inaspettati sia sulla vita professionale che privata.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che è Silvia Toffanin abbia avuto la possibilità di intervistare un noto volto del mondo dello spettacolo italiano.

A un certo punto davanti alle telecamere è saltata fuori una verità che ha spiazzato la maggior parte dei telespettatori. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto.

Verissimo, una verità inaspettata ha spiazzato tutti

Lei è una modella e influencer italiana. È nata a Trieste nel 1994 e all’età di 18 anni è andata via da casa per trasferirsi a Milano. Il suo intento era fare carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. I fan sanno sicuramente che ha alta 175 cm e il suo segno zodiacale è Pesci. Durante l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello si è avvicinata a un compagno d’avventura, ma con scarsi risultati.

Come se non bastasse ha avuto molti concorrenti contro per una serie di motivi. Nonostante tutto è riuscita ad andare avanti fino a portare a casa la meritata vittoria. Quest’anno ha fatto la sua apparizione nel reality per dare un supporto emotivo a Helena Prestes. Lei non è altro che Nikita Pelizon, la quale ha voluto condividere un momento della sua vita alquanto delicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“Non riuscivo a vivere come volevo”

Nel periodo dell’adolescenza Nikita non ha vissuto bei momenti e per questo motivo spesso ha pensato di ricorrere al suicidio: “Mi sentivo un peso addosso molto forte…Ero scappata di casa e poi mi hanno ritrovata…Una volta tornata ho pensato di farla finita perché non riuscivo a vivere come volevo”. Per fortuna è riuscita ad uscire da questo tunnel, ma ha dovuto fare i conti con altre tristi realtà.

“Gli ultimi anni sono stati pesanti…Non sapevo cosa avevo, ma avevo il fiato corto e giramenti di testa…Adesso so finalmente cosa ho…Ho un problema al cuore per cui devo operarmi“. Come se non bastasse ha riferito di essere stata vittima di stalking. A prescindere da tutto ciò non ha mai perso il sorriso ed è questo che piace a coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi in televisione.