ROMA 12 luglio, oltre 31.000 alloggi per chi cerca casa GRATIS: fai domanda entro 15 giorni

Roma mette a disposizione oltre 30 mila alloggi per i soggetti in difficoltà socio-economica - Romait.it - foto Canva

La Capitale è pronta ad accogliere nuovi residenti: le abitazioni messe a disposizione sono economiche e provviste di ogni comfort.

Se state cercando una casa a Roma, questa è l’occasione giusta per voi, soprattutto se desiderate risparmiare. Negli ultimi anni infatti i prezzi delle abitazioni sono saliti alle stelle, rendendo sempre più difficile possederne una.

Milioni di cittadini in questo momento si ritrovano a pagare un affitto, che continua inesorabilmente ad aumentare con il passare del tempo, a causa di vari fattori, tra cui l’inflazione. Ecco perché la Capitale ha pensato bene di agire a questo proposito.

Come? Mettendo a disposizione 31.815 alloggi. Un numero a dir poco notevole considerata la crisi edilizia che l’Italia sta attraversando. Tuttavia, sono alcune categorie di cittadini hanno modo di usufruire di questa possibilità.

In arrivo migliaia di case a costo zero per i cittadini

Le abitazioni sono destinate a tutte le persone in difficoltà socio-economica. Questo riguarda le famiglie monoparentali, così come gli immigrati, le giovani coppie, gli anziani e i disabili. Il numero di alloggi è stato calcolato sulla base del fabbisogno dei prossimi dieci anni.

I 31815 offerti sono così divisi: 25.462 sono legati a interventi già programmati, 1.353 provengono da iniziative di vari enti e 5.000 invece sono di nuova programmazione. Tutto ciò fa parte di un insieme di iniziative che rientrano nel “Piano strategico per il diritto all’abitare 2023-2026”.

“La casa deve essere un diritto garantito”

Maurizio Veloccia, assessore all’Urbanistica di Roma Capitale ha tenuto a precisare che la casa rappresenta un diritto fondamentale e la proposta degli alloggi ha l’obiettivo di garantire il suddetto per tutti i cittadini, a prescindere dal proprio status sociale.

Ha poi aggiunto che “il problema della casa riguarda giovani coppie, le fasce più deboli, tante persone che non possono permettersela… è un lavoro che stiamo portando avanti insieme… Le politiche, per essere efficaci, devono essere mirate… pensare al futuro, facendo nel presente, e così andiamo incontro alle esigenze di migliaia di persone in difficoltà che hanno bisogno di risposte, è il senso stesso della nostra missione pubblica. Un problema che non possiamo far finta di non vedere e che continuerà a restare centrale nell’azione di questa amministrazione”.