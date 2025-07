Pedalata Imperiale, attraversi l’Appia Antica fino al Colosseo: nuovi tour in bici nel cuore di Roma | Scarica la mappa per una gita unica

Se ti piace pedalare e lasciare l’auto nel garage allora questo tour turistico sulle due ruote può fare al caso tuo. Ecco quali sono le tappe.

Roma è una delle città più belle in assoluto perché ha tanto da offrire. Non a caso la Caput Mundi di tanto tempo fa attira tantissime persone provenienti da ogni angolo del mondo.

Nemmeno il caldo torrido ferma coloro che vogliono arricchire il proprio bagno culturale andando a vedere con i propri occhi le opere celebri del passato. Un esempio? L’anfiteatro Flavio, meglio noto come il Colosseo. I turisti restano senza parole quando la ammirano sia dall’esterno che all’interno.

Visitarla in una sola giornata non è possibile perché ha tanto che merita e tra l’altro Roma è una città affitta dal traffico a ogni ora, quindi coloro che non la conoscono bene potrebbero avere dei disagi sotto questo punto di vista.

Per fortuna c’è la possibilità di vedere almeno le piazze, il monumenti e le vie caratteristiche più noti con un semplice giro in bici. Ecco qual è il tour consigliato.

Un tour in bici per Roma ti aspetta

Secondo quanto riportato sul sito visitlazio.com pare che ci sia un percorso ben definito. In questo modo non solo si evita il traffico, ma si risparmierà economicamente e il tutto gioverà sulla propria salute. Il punto di partenza è Piazza del Quirinale per poi percorrere via della Dataria e arrivare davanti alla maestosa Fontana di Trevi.

Poi a Piazza di Spagna sì in bocca via Frattina, nota per essere frequentata da persone dediche allo shopping di lusso. Dopo qualche minuto si possono ammirare la Chiesa di Santa Maria di Montesanto e le due fontane del Valadier. Dopo piazzale del Popolo si può fare una deviazione a Villa Borghese dove è possibile respirare aria pura nel mezzo della natura. Se sei curioso di sapere le altre tappe di questo fantastico tour allora prosegui nella lettura.

Alla scoperta dei posti più belli della capitale italiana

Dopo essere arrivati sul Lungotevere, devi percorrere il Ponte Sisto e il Ponte Mazzini di William Kentridge. Piazza Trilussa è la penultima tappa del tour e nei vicoli Trasteverini, in direzione di San Callisto, puoi fermarti un attimo per bere qualcosa di fresco. Infine punta su Piazza Navona e, se non ti sei stancato del tutto, puoi andare al Pantheon e concludere su via della Conciliazione con vista Piazza San Pietro.

Ovviamente è consigliabile portare più di 2 litri d’acqua perché avrai bisogno di bere soprattutto con queste temperature elevate. Poi non dimenticare delle scarpe comode, un berretto, un paio di occhiali e anche una crema che funge da protezione raggi solari. Se sei uno sportivo non puoi sottrarti a questa giornata alternativa.