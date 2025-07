Cani in spiaggia, se mostri questo documento puoi portarlo ovunque: vai al mare col cane senza rischiare la multa | Lo ha detto il TAR

Azioni da intraprendere in presenza di un divieto di accesso per cani - Romait.it - foto Canva

Il vostro amico peloso potrebbe portarvi a sborsare centinaia di euro: ecco cosa fare per evitare questa tragica situazione.

Durante l’ennesima giornata di sole, siete di nuovo al mare in compagnia dei vostri cari e vi state godendo l’aria di mare all’insegna del relax e della tranquillità. Stavolta però avete deciso di portare con voi anche il vostro amico a quattro zampe.

Si tratta di un gesto all’apparenza innocuo e comprensibile, così da non lasciarlo solo soletto a casa aspettando inesorabilmente l’arrivo del padrone. Tuttavia, questa azione potrebbe costarvi molto cara in termini pecuniari.

Però, ciò che molti non sanno è che tutto ciò può essere evitato mostrando uno specifico documento. In questo modo sarete liberi di godere della vicinanza e dell’affetto del vostro cagnolino o cagnolone in qualsiasi luogo e momento. Scopriamo nel dettaglio in cosa consiste il suddetto.

La validità dei divieti: cosa c’è da sapere

Quando si ha a che fare con un tratto balneare libero, i divieti di accesso per gli animali cominciano a spuntare come funghi. Ecco perché si cerca sempre il perfetto angolino dove il proprio cane non corre alcun rischio e voi non siete costretti a pagare una multa super salata.

La buona notizia è che non tutti i divieti di questa natura risultano in regola. Secondo l’Associazione italiana per la difesa di animali e ambienti, almeno la metà sono illegali. Per essere in linea con la Legge, è necessario che questi ultimi siano inclusi in un’ordinanza comunale e che contengano diverse informazioni, tra cui il numero della suddetta e l’estensione oraria del divieto.

“Sanzione annullata”

Non esiste un divieto nazionale per i cani in spiaggia: tutto dipende dalle ordinanze comunali. Ma c’è di più perché se il divieto non è chiaramente segnalato o risulta illegale, la sanzione che si riceve può essere annullata, come confermato da sentenze del TAR e dal Giudice di Pace.

Ecco perché si invitano le famiglie e tutti coloro che desiderano portare in spiaggia il proprio cane, di verificare la validità del divieto, soprattutto a fronte delle amministrazioni comunali che scelgono volontariamente di esporre divieti non conformi alle norme. Perciò, mostrando documenti come il libretto sanitario aggiornato o richiamando le regole locali, è possibile far valere il vostro diritto all’accesso.