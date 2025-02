Maria, ce l’ho fatta: ho battuto il TUMORE | La cantante di Amici lo urla al mondo intero dopo anni di paura, ecco com’è ora

Maria De Filippi ha avuto una splendida notizia e anche italiani con lei non hanno nascosto la gioia. Una cantante ha vinto contro una dura battaglia.

Maria De Filippi è al timone della conduzione di tanti programmi televisivi che riscuotono sempre un grande successo. Tutti i pomeriggi fa compagnia con Uomini e Donne mentre nel weekend con Amici e ultimamente il sabato sera con C’è posta per te.

Grazie a lei tanti giovani talenti hanno la possibilità di rendere la propria passione un lavoro a tutti gli effetti. In questo caso il talent show di canale 5 può dare quest’opportunità imperdibile.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra che una giovane talentuosa sia riuscita a vincere una delle battaglie più difficili della sua vita. Adesso i fan non possono fare altro che gioire della splendida notizia.

Maria De Filippi è sempre stata un punto di riferimento per lei. Infatti sapeva tutto nel periodo della sua permanenza ad Amici, ma ha voluto rispettare il suo silenzio. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La cantante di Amici ha avuto la meglio e ora sta bene

Lei è nata a Firenze il 25 maggio 1984 e si sta cimentando anche nella recitazione. Ha partecipato alla nona edizione di Amici e ha ottenuto la vittoria con immediato contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group. Poi ha partecipato al Festival di Sanremo per ben quattro volte e nel 2012 ha avuto il primo posto in classifica con il brano Non è l’inferno.

Questo le ha dato modo di essere scelta come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, ma lì si è classificata alla 21° posizione. Allo stesso tempo ha fatto impazzire il gossip per la sua relazione con un compagno di banco, in quanto oggi è uno dei presentatori della Rai più amati in assoluto. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

“Fate prevenzione. Fate i controlli sempre”

Lei non è altro che Emma Marrone, la quale ha deciso di godersi dei momenti di assoluto. Anche se non si sta esibendo sul palcoscenico è molto attiva sui social. Nella Giornata Mondiale contro il Cancro ha voluto cogliere l’occasione per pubblicare una storia inerente alla sua battaglia.

“Un abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri. Parlare aiuta, fate prevenzione, fate i controlli sempre. Non mollate mai. Anche se è tosta. Incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così. Ho combattuto. Ho vinto. Vi auguro forza e coraggio”. Con il suo messaggio ha voluto dare una speranza a chi sta affrontando una battaglia che le ha dato del filo da torcere per tanto tempo. Ora, per fortuna, è un lontano ricordo.