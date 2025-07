AUTOSTRADE SENZA LIMITI – Via i cartelli dei 130 km/h: adesso puoi correre senza paura | Ma solo in alcuni tratti

Sembra assurdo, ma è vero: non esistono i limiti di velocità! Tuttavia è obbligatorio documentarsi per capire bene come stanno le cose.

Quando sei alla guida di un’automobile devi assolutamente rispettare quanto riportato dal Codice della Strada. Ciò che hai appreso durante il corso di preparazione presso una scuola guida non deve essere cestinato affinché tutti possano circolare nella massima sicurezza. Non è altro che l’insieme delle leggi che regolano il transito in strada di persone, animali e vetture.

Non ci crederai, ma la prima legge fu emanata da Giulio Cesare per regolare la circolazione dei carri nella Caput Mundi del passato. Ovviamente da allora tante cose sono cambiate proprio per stare al passo con i tempi. Dopo la nascita dello Stato italiano una delle prime norme fu la legge 20 marzo 1865, n° 2248 e da allora sono state introdotte altre a intermittenza.

Una delle tante da rispettare riguarda i limiti di velocità. In Italia dipendono dal tipo di strada: 50 km/h sulle strade urbane, 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie, 110 km/h sulle strade extraurbane principali fino ad arrivare a 130 km/h sulle autostrade.

Nel momento in cui si superano questi limiti scattano delle sanzioni penali e in qualche caso anche il ritiro della patente. Si agisce in questo modo per garantire la sicurezza stradale, ma non sempre sì va incontro a queste conseguenze. Basta documentarti per sapere che ci sono alcune zone dove questi limiti non esistono. Il tutto è riportato alla perfezione sul sito www.virgilio.it.

Assenza di limiti di velocità in questo determinato posto

Il discorso non riguarda l’Italia, ma un altro Stato europeo che potrebbe rappresentare una meta turistica, dunque è indispensabile sapere a cosa si può andare incontro. Ma qual è il Paese dove c’è l’assenza dei limiti di velocità su molte strade? Si trova in Europa occidentale ed è una Repubblica Parlamentare Federale suddivisa in 16 Stati con capitale Berlino.

Stiamo parlando della Germania, la quale vanta di un sistema autostradale di 9.660 km in buone condizioni. Esso facilita i collegamenti tra le diverse regioni ed è gratuito. Alcune zone sono prive di limiti di velocità, ma bisogna capire come stanno davvero le cose.

Ecco dove puoi spingere sull’acceleratore

In poche parole è vero che si può spingere sull’acceleratore, però bisogna tener conto del traffico e del meteo. Inoltre il gestore delle autostrade può impostare dei limiti temporanei grazie a una segnaletica elettronica. Nei centri urbani il limite è di 50 km/h fino ad arrivare a 130 km/h sulle autostrade.

Sull’autostrada Autobahn non sono previsti limiti di velocità, però questo è un discorso che può variare in base ai fattori elencati prima. Di conseguenza bisogna stare attenti altrimenti chi viola le regole stradali andrà incontro a delle multe e anche al ritiro della patente.