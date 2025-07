BLACKOUT ROMA – La città è ancora paralizzata: semafori spenti e rischio incidenti gravi | Restate a casa

La capitale italiana sta attraversando dei momenti di estremo disagio per via dei continui blackout. Ecco qual è la causa di tutto ciò.

In questo periodo dell’anno, nonostante le alte temperature, più turisti si possono incontrare per strade. Del resto chi è assetato di conoscenza di certo non si lascia intimorire da nulla. Non a caso anche in questi giorni tantissime sono le persone che vanno a visitare il Colosseo per vedere dove i gladiatori del passato combattevano per sopravvivere.

Purtroppo il mese di luglio metterà a dura prova sia i residenti che è i turisti perché tante aziende che si occupano dei trasporti pubblici aderiranno a vari scioperi. Infatti molti opteranno per il car sharing, ovvero sull’utilizzo di automobili in condivisione e il pagamento dipenderà dal tempo impiegato per gli spostamenti.

Altri, invece, prenderanno in considerazione l’idea di prendere l’automobile dal garage per spostarsi con più facilità sfidando le calde temperature con l’aria condizionata. Per molti è una salvezza in tutti i sensi perché nelle ultime settimane il termometro mostra che quest’estate è una delle più tremende in assoluto.

Qualcuno ci ha rimesso perfino la vita sul posto di lavoro, quindi chi lavora all’aria aperta sicuramente sarà tutelato in vista dei cambiamenti climatici che ormai sono palesi. In queste ore non sono mancati ulteriori disagi nella capitale per un motivo ben preciso.

Situazione di disagio per i residenti di Roma

Sul sito romatoday.it è stata riportata la notizia senza trascurare alcun minimo dettaglio. Roma è una città di grandi dimensioni (non a caso è una delle più grandi in assoluto d’Italia), quindi ospita più di 2 milioni di persone. Inevitabilmente ci possono essere dei disagi legati soprattutto al traffico intenso che si trova a ogni ora.

Infatti coloro che necessitano di spostarsi da un luogo all’altro hanno difficoltà e per questo motivo cercano delle alternative per evitare ulteriore stress. Adesso i romani stanno facendo i conti con dei continui blackout che rappresentano una criticità sia per le abitazioni che per i negozi. A tutto ciò c’è una spiegazione.

Gravi problemi con la conservazione del cibo

In poche parole l’utilizzo costante dei condizionatori da parte della massa non fa altro che scatenare dei blackout a raffica costringendo le persone a restare per ore, se non per giorni, senza corrente. A due passi dalla Basilica di San Giovanni, per esempio, sono state segnalate 12 ore di blackout per diverse palazzine.

“L’interruzione prolungata della corrente sta causando gravi problemi anche nella conservazione degli alimenti, con conseguente rischio sanitario e spreco economico”. Non si può rinunciare all’uso di ventilatori, condizionatori e frigoriferi, di conseguenza bisogna agire prontamente.