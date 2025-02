Alfonso sono pronta a tornare, la vittoria è mia | Al GF un nuovo URAGANO in arrivo, Helena e Shaila tremano

Un volto noto ai telespettatori del Grande Fratello potrebbe rimettersi in gioco per la gioia di tutti. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Da quando alcuni concorrenti sono rientrati nella casa del Grande Fratello le dinamiche del gruppo sono nuovamente cambiate. Nella maggior parte dei casi al centro dell’attenzione c’è Helena Prestes, la quale ha litigato in varie occasioni con Lorenzo Spolverato.

In queste ore sembra che si stia avvicinando a Javier Martinez, il quale a sua volta si è avvicinato a Zeudi Di Palma. Poi durante un party i tre hanno incuriosito il pubblico con delle confessioni inaspettate. Tra l’altro Javier e Helena si sono avvicinati al punto tale da far parlare alcuni compagni di avventura.

Shaila Gatta e Lorenzo sostengono che stanno facendo ricorso a una strategia per restare il più possibile in gioco. Del resto la brasiliana è uscita dalla casa ed è tornata, secondo il loro parere, con le idee ben chiare.

Nel frattempo dall’esterno potrebbe arrivare chi potrebbe davvero stravolgere tutte le carte in tavola. Chi darà a tutti del filo da torcere? Andiamo subito a svelare il nome.

Grande Fratello, ex concorrente varcherà la porta rossa? Ecco la verità

Lei è un’attrice e influencer di origine venezuelana ed è famosissima in Spagna per aver partecipato a dei reality show e vari programmi televisivi. Infatti i fan la reputano una vera “Reality Star”, in quanto sa creare delle dinamiche avvincenti grazie al suo forte temperamento. Sì è messa alla prova in passato nella casa del Grande Fratello e all’inizio si era avvicinata a un compagno d’avventura, però le cose non sono andate a buon fine.

Dopo un po’ di tempo ha focalizzato la sua attenzione su Daniele Dal Moro. All’inizio le cose andavano bene tra i due anche dopo la fine del reality, però si sono lasciati e attualmente lei è fidanzata con un bellissimo. Nella casa non aveva un buon rapporto con Antonella Fiordelisi e probabilmente potrebbe dare del filo da torcere a Helena. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

“È stata la mia migliore esperienza televisiva”

Lei non è altro che Oriana Marzoli, la bellissima che anni fa ha tenuto il pubblico maschile incollato al piccolo schermo. È riuscita a stare al centro dell’attenzione al punto tale da arrivare in finale, ma senza portare a casa la vittoria. Secondo quanto riportato sul sito gossipetv.it sembra che potrebbe rimettersi in gioco.

“Se mi piacerebbe tornare a lavorare in Italia? Magari! Spero di sì. Io rifarei al 100% il Grande Fratello. Anche perché lo sapete, per me è stata la mia migliore esperienza televisiva, quindi lo rifarei assolutamente”, ecco cosa è stato riferito da lei in persona con un appello. Per scoprire tutte le novità non ci resta che attendere.