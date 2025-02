Maria ora presento io AMICI | Svolta storica per il talent Mediaset: la De Filippi cede la conduzione proprio a lei

Non potrai mai crederci, ma è la verità: Maria De Filippi sta passando il testimone a un volto imprevisto.

Maria De Filippi è un volto iconico della rete Mediaset. In molti la conoscono per aver presentato con maestria alcuni dei format più rinomati della rete berlusconiana, come ad esempio Uomini e Donne, C’è posta per te e sì, uno dei più prolifici, Amici.

Non tutti però potrebbero sapere che Maria è anche la proprietaria di una società di editori televisivi che si occupa di scrivere e confezionare programmi della rete, diretti da altri personaggi. La società in questione si chiama Fascino e, benché non sia famosa ai più, è la responsabile di un programma seguitissimo.

Il format in questione è amato e odiato. Non si può non pensare a Temptation Island, lo show in cui le coppie si affrontano sul tronco dei falò dell’isola sarda a colpi di video e vendette verbali. Proprio Maria ha infatti curato l’aspetto autoriale. Talentuosa, non credete?

Amici: il talent show per eccellenza

Tra i diversi talent show che esistono al giorno d’oggi, gli italiani hanno una considerazione eccellente di Amici, anche coloro che non seguono assiduamente le trasmissioni. Il punto è che lo show offre un’effettiva opportunità lavorativa agli aspiranti artisti che vi partecipano. Questo è davvero apprezzato dal Belpaese.

Ciò che però spesso ha fatto discutere è infatti l’atteggiamento di alcuni insegnanti. Tra questi, spiccano i nomi di Rudy Zerbi e Antonella Celentano. Il primo si dimostra il più delle volte scontroso e antipatico, la seconda inflessibile, sebbene artisticamente ritenuta superiore a livello tecnico.

Il passaggio di testimone di Amici

A quanto pare, sembrerebbe che il predominio di Maria De Filippi stia per volgere al termine. In molti hanno infatti detto che lei starebbe per passare il testimone della conduzione a un altro elemento, un altro volto della televisione. Se così fosse, il programma subirebbe uno scossone non indifferente che potrebbe portare anche a un picco di ascolti decrescente. Conviene davvero che questo accada?

La notizia è stata diffusa da Gossiptv.it. Si dice che Giulia Stabile aspiri a prendere il posto di De Filippi, ma è la verità? In realtà, la notizia è tutto frutto di qualcosa di molto più sottile. Come in molti che seguono il programma già sapranno, infatti, Stabile è solita fare delle incursioni in trasmissione. A quanto pare, ci sarebbe qualcuno che se n’è lamentato, poiché piuttosto frequenti, quasi come se stesse cercando di ritagliarsi uno spazio a forza nella gestione del programma. Vero è che abbia condotto alcuni special, ma nulla di serio. Maria è salda al suo posto.