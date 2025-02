Shaila e Lorenzo stanno prendendo in giro tutti | Viene fuori la verità al GF: le telecamere hanno ripreso tutto, il guaio è fatto

Nuove verità sono saltate fuori su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Stavolta a farne parola ci ha pensato un concorrente da poco entrato nella casa del Grande Fratello.

Da quando Helena Prestes è rientrata nella casa del Grande Fratello è partita subito con il piede di guerra secondo la maggior parte delle telespettatori. Per questo motivo non sono mancate le discussioni. Non leva occasione con nessuno e le opinioniste l’hanno invitata a ridimensionarsi per evitare che la situazione peggiori nuovamente.

Iago Garcia, Stefania Orlando e Amanda Lecciso sostengono che si sta creando un clima teso perché in tanti non hanno alcun tipo di tolleranza nei confronti di Helena. L’attore spagnolo ha addirittura parlato di bullismo.

Nelle ultime ore è accaduto che la brasiliana ha ripreso Lorenzo Spolverato perché nel cuore della notte ha sbattuto con forza la porta del bagno. Il battibecco è degenerato perché nessuno dei due ha fatto un passo indietro e alla fine si è arrivati a parole abbastanza forti, soprattutto da parte di lui.

Non a caso Alfonso Signorini ha voluto parlarne durante l’ultima diretta perché spera di non rivivere gli stessi momenti di qualche settimana fa. Nel frattempo c’è qualcuno che porta avanti una tesi, cioè che Lorenzo sta semplicemente recitando una parte. La critica arriva proprio da uno dei concorrenti.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato smascherati da lui

I telespettatori sono concordi nel dire che Lorenzo e Shaila Gatta siano due concorrenti forti perché in un modo o nell’altro riescono sempre a stare al centro dell’attenzione. All’inizio dell’esperienza televisiva lei si era avvicinata a Javier Martinez, ma poi andando in Spagna con Lorenzo è scoccata la scintilla della passione.

Da allora hanno avuto degli alti e bassi, però alla fine sono riusciti a trovare il giusto equilibrio di coppia. È ben risaputo che “l’amore è bello se non è litigarello”, però ultimamente alcuni concorrenti si sono lamentati del loro modo di fare. La prima è stata la Orlando, la quale pensa che siano molto teatrali e lo fanno per avere le clip assicurate durante le dirette. All’appello non poteva mancare un altro concorrente.

“Dio li fa e poi li accoppia”

Stiamo parlando di Federico Chimirri, uno dei nuovi concorrenti di questa edizione. Secondo quanto riportato su lanostratv.it sembra che lui abbia un’idea precisa di entrambi: “La fortuna che hanno avuto è che sono uguali, identici sotto ogni punto di vista…Allora piace fare questo teatro, questo urlarsi addosso”.

Federico ha espresso chiaramente il suo pensiero. Secondo Shaila il loro amore durerà anche una volta giunto al termine il Grande Fratello. Secondo il ragazzo ci sono buone possibilità che abbia ragione. Ha riferito di avere questa sensazione positiva per la loro love story.