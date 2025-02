Mi dispiace Tina ma sono io la NUOVA tronista | La Cipollari è una furia, ecco chi prende il suo posto

Il pubblico conoscerà la nuova tronista di Uomini e Donne. Tina Cipollari dovrà dire addio alla possibilità di sedersi sul trono.

A breve il trono di Francesca Sorrentino potrebbe giungere al termine. Del resto da inizio settembre si sta mettendo alla prova con i corteggiatori che sta conoscendo man mano durante le esterne. Martina De Ioannon è andata via mano nella mano con Ciro Solimeno, anche se la non scelta ha fatto commuovere allo stesso modo.

A tal proposito Gianmarco Steri è diventato il nuovo tronista, dato che è entrato nel cuore di Maria De Filippi e di tante persone. Con grande sorpresa si sono presentate nello studio tantissime pretendenti, ma sembra che ci saranno dei turni di presentazione perché ne sono tante e lo spazio non è per niente idoneo per ospitare un determinato numero di persone.

Qualche giorno fa, tra l’altro, la De Filippi ha dato la parola a Tina Cipollari che ha riferito di volersi mettere nuovamente in gioco da un punto di vista sentimentale. Del resto ha chiuso la sua relazione con Vincenzo Ferrara da parecchio tempo. Dopo aver voltato pagina definitivamente, adesso potrebbe trovare qualcuno in grado di farle battere nuovamente il cuore.

Eppure sembra che non ci sarà la possibilità di sedersi sul trono perché la redazione ha contattato un’altra donna che non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Per la gioia del pubblico si tratta di una giovane, la classica della porta accanto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Uomini e Donne, ecco chi è la nuova tronista

Il Trono Classico da sempre entusiasma i telespettatori perché ci sono dei ragazzi che potrebbero insegnare tante cose sull’amore agli adulti seduti nei rispettivi parterre tipici del trono over. Purtroppo non sempre qualcuno è mosso da nobili intenzioni. Nell’ultimo periodo, per esempio, Michele Longobardi è stato costretto ad andare via senza fare una scelta.

È emerso che si sentiva con un’altra al di fuori del contesto della televisivo. A quel punto le corteggiatrici rimaste in gioco hanno deciso di mollare tutto. Adesso in tanti sperano che con la nuova tronista le cose andranno diversamente.

“Mi piacerebbe…costruire qualcosa di importante”

“Ho 23 anni, sono di Roma, sono studentessa universitaria e seguo il corso in economia, finanza e marketing…Mi piacciono le persone positive, gli uomini belli, sicuri di sé e che hanno degli obiettivi della vita…Mi piacerebbe tanto un uomo che sappia amarmi e magari costruire qualcosa di importante”, ecco cosa è stato riportato sul sito lanostratv.it.

Lei si chiama Chiara e il suo video presentazione è già disponibile sul sito Witty Tv. Ragazza dotata di estremo fascino, va contro i canoni estetici a cui si è abituati ormai. Infatti il pubblico è contento di vedere sul trono una acqua e sapone. Basta solo attendere il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne.