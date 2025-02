Federico Chimirri, chi è il nuovo concorrente del GF | MasterChef, ex fidanzata e ‘amicizia’ con la Luzzi

Il nuovo concorrente della casa del Grande Fratello sta già facendo parlare i telespettatori. Lui è Federico Chimirri, no solo per essere stato visto in compagnia di Beatrice Luzzi.

I colpi di scena non finiscono mai quando si tratta del Grande Fratello. Ci sono nuove dinamiche da quando sono rientrati alcuni concorrenti come Helena Prestes. Il pubblico sostiene che lei sia una dei concorrenti più forti in assoluto, dunque non c’è da stupirsi di tanto entusiasmo.

Sul web c’è chi è stato d’accordo e chi no. Per qualcuno era giusto non dare la possibilità ad alcuni di rientrare perché per volere del pubblico, eccetto il caso di Jessica Morlacchi, attraverso la nomination questi hanno dovuto abbandonare il gioco.

Tuttavia le sorprese non finiscono mai! A tal proposito con grande anticipo è stato riferito che si metteranno in discussione volti sia noti che non ai telespettatori.

Tra gli ingressi della casa c’è qualcuno che conosce bene Beatrice Luzzi perché sono stati visti insieme a una cena in compagnia di altri vip. Che ci sia del tenero? Assolutamente no! Ecco di chi si tratta.

Andiamo a scoprire qualcosa sul conto del nuovo concorrente del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello i nuovi concorrenti sono tre, dei quali due sono noti la maggior parte degli italiani. Stiamo parlando di Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, ex concorrente di una delle edizioni passate. Non a caso il pubblico ricorda la ventata di freschezza che ha portato tra le mura della casa più spiata d’Italia. E il terzo?

Secondo quanto riportato sul sito la nostratv.it pare che il nuovo concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini sia già popolare per una serie di motivi. In primis conosce personalmente Beatrice Luzzi, l’opinionista dell’attuale edizione. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICO CHIMIRRI 🎧🇦🇷 (@federico.chimirri)

Esperienze televisive e vita sentimentale di Federico

Lui è Federico Chimirri. Sicuramente il pubblico femminile impazzirà al punto tale da restare incollato davanti al piccolo schermo. Secondo quanto riportato dagli utenti social sembra che abbia già fatto la sua prima apparizione in tv grazie a Maria De Filippi. Infatti nel ruolo di corteggiatore ha cercato di conquistare il cuore delle troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Successivamente ha avuto una relazione con l’ex tronista Giulia Cavaglià.

Poi in un secondo momento ha partecipato al talent culinario MasterChef Italia. Grazie a quest’esperienza ha avuto modo di conoscere Antonio Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Senza dubbio creerà delle dinamiche avvincenti all’interno della casa.