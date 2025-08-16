Aeroporto, la sorpresa che ti rovina le vacanze: 130€ di multa per chi si presenta ancora con l’acqua | Altro che nuova legge, è un delirio

Se non rispetti queste nuove regole potresti dire addio alle vacanze tanto desiderate. Ecco i cambiamenti introdotti nell’aeroporto.

Questo è il periodo dell’anno in cui in aeroporto ci sono tante persone felici di decollare per raggiungere delle mete lontane. C’è chi soffre di vertigini e ha paura al solo pensiero di avere vuoto sotto i piedi, ma poi il coraggio ha il sopravvento. Agosto è ormai giunto, dunque saranno tanti coloro che sono partiti e che a breve partiranno.

C’è gente che nell’arco di un anno prende l’aereo svariate volte mentre altri solo per sfruttare il tempo delle ferie. La prima categoria sicuramente conoscerà alla lettera il regolamento da seguire, soprattutto se si parte con la compagnia Ryanair.

Ryanair permette al passeggero di portare gratuitamente un bagaglio a mano di 40 x 20 x 25 cm e può aggiungere un secondo più grande da 55 x 40 x 20 cm di massimo 10 kg con il servizio “Priorità e 2 bagaglio a mano”. Poi c’è l’alternativa di imbarcare un bavaglio da stiva da 10 kg, 20 kg o 23 kg a pagamento.

Gli inesperti commetteranno qualche errore, per esempio inserire nel bagaglio a mano i liquidi da più di 100 ml. A tal proposito sul sito europa.today.it è stata riportata una notizia che deve essere assolutamente appresa anche dai veterani. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In aeroporto aumentano i controlli, rischi grosso

Se non si rispettano le nuove regole si può andare incontro a multe che non vanno oltre 130 euro. La questione riguarda proprio ciò che viene messo all’interno del bagaglio a mano. Profumi, shampoo, creme, birra e tanto altro non devono andare oltre i 100 ml altrimenti, una volta superato il metal detector, i passeggero dovrà rinunciarci.

Queste regole saranno applicate solo negli aeroporti con scanner di ultima generazione che saranno in grado di individuare con la massima precisione tutto ciò che è all’interno del bagaglio a mano. Ma cosa succede se si va oltre i 100 ml? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco dove puoi mettere più di 100 ml nel bagaglio

Innanzitutto bisogna dire che si può ugualmente imbarcare il bagaglio, ma tra quelli da stiva con un costo per l’aggiunta che varia da una compagnia all’altra. Nel frattempo è stata fatta una richiesta, ovvero pubblicare una lista con gli aeroporti che sono favorevoli a portare più di 100 ml di liquidi in cabina per evitare situazioni spiacevoli prima dell’imbarco.

Per essere ancora più precisi, è stato anche chiesto di inserire nei biglietti aerei in caratteri evidenti la possibilità di portare nel bagaglio a mano questi liquidi. Questo significa che non ci potrà essere alcun tipo di fraintendimento proprio perché c’è chiarezza e trasparenza sull’argomento.