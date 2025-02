Non sapete quello che accade qui dietro | La Cipollari non si accorge del microfono e il pubblico sente, povera Gemma

Tina Cipollari l’ha fatta grossa stavolta. Nessuno è potuto intervenire per evitare il peggio. Andiamo a scoprire come ha reagito Maria De Filippi e la diretta interessata, Gemma Galgani.

Tutti sono concordi nel dire che Tina Cipollari sia uno dei membri del programma televisivo più amati dai telespettatori. Il merito è senza dubbio della sua personalità carismatica e coinvolgente, anche se spesso crea delle dinamiche andando sopra le righe. In questi casi c’è di mezzo Gemma Galgani.

La dama torinese è considerata dai telespettatori una donna di classe ed eleganza al punto tale da restare composta anche quando la situazione degenera. Dopo aver messo la parola fine con Giorgio Manetti non è riuscita a trovare l’anima gemella nello studio di Uomini e Donne, ma per fortuna non perde mai la speranza che la dolce metà possa arrivare prima o poi.

Qualche volta ha dato la colpa a Tina per il mancato lieto fine delle sue conoscenze perché si è sempre intromessa. Non a caso ricorda a tutti che il suo interesse va oltre l’amore, ma in tal caso Maria De Filippi non esita a intervenire chiedendo ai collaboratori di spegnerle il microfono.

Tuttavia essendo una persona molto imprevedibile, non sempre la conduttrice riesce a evitare il peggio. Nelle ultime ore, per esempio, l’opinionista ne ha combinata un’altra delle sue. Ecco cosa è stato riportato sul sito lanostratv.it.

Tina Cipollari senza filtri su Gemma Galgani

È ben risaputo che tra le due donne non scorre buon sangue. Tina ha sempre criticato il suo modo di fare perché vive l’amore come se fosse un’adolescente. Poi a volte sostiene che lei sia interessata alle telecamere perché trova il pelo nell’uovo quando una conoscenza procede bene.

Di recente c’è stato l’ennesimo gavettone che Gemma ha ricevuto da Tina e nemmeno stavolta ha perso le staffe. Sul web molti utenti social si sono lamentati perché non è assolutamente corretto questo atteggiamento nei confronti di una persona di una certa età. A prescindere da ciò la Cipollari al di fuori dello studio ha rilasciato un’intervista che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tina ha riferito che se avesse avuto modo di conoscere Gemma anni fa sicuramente le avrebbe dato i giusti consigli in ambito sentimentale. Essendosi messa in gioco a un’età in cui il carattere è ben formato, non c’è più nulla da fare. Infatti le dice spesso come deve agire, però Gemma fa sempre di testa sua.

In fin dei conti i loro battibecchi divertono i telespettatori. Si punzecchiano durante le interviste e così nello studio hanno modo di confrontarsi. C’è chi sostiene che sono gradevoli questi simpatici siparietti, ma l’importante è non andare oltre.