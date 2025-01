Abbiamo il nome del vincitore | Scoppia la prima polemica di Sanremo: circola la busta con i ‘voti’ segreti

Il Festival di Sanremo è al centro delle polemiche perché pare che sia stato già scelto il vincitore! Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Il Festival di Sanremo a breve avrà inizio e Carlo Conti sarà al timone della conduzione. Potrà contare su Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli, Bianca Guaccero e anche Giulia De Lellis. Quest’ultimo si occuperà degli outfit dei Big che canteranno sul palco dell’Ariston.

Da poco emerso che Alessia Marcuzzi avrà il ruolo di co-conduttrice e non vede l’ora di cimentarsi in questa nuova impresa televisiva. I fan speravano di vederla a marzo con Surprise Surprise, un nuovo format televisivo che al momento è stato messo in un angolo.

Del resto il festival è uno degli eventi più importanti in Italia da anni, dunque non c’è da stupirsi se i riflettori sono puntati su tutto ciò che ruota attorno ad esso.

Secondo quanto riportato sul sito ilsabato.com sembra che già sia stato decretato il nome del vincitore dell’imminente edizione. Ormai la maggior parte dei giornalisti è a favore del cantante che sta riscuotendo un grande successo per il brano che proporrà sul palco dell’Ariston. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Festival di Sanremo, ormai è tutto stabilito

Il cantante in questione usa uno pseudonimo ed è nato a Cosenza il 28 settembre 1977. Oltre a essere un cantautore, è anche un compositore, produttore discografico e polistrumentista. Ha esordito nel 2003 e 2 anni dopo ha fondato la dream-pop band Blume e ha pubblicato l’album In tedesco vuol dire fiore. Nel 2009 ha pubblicato il suo album d’esordio Vol. 1 aggiudicandosi il Premio Ciampi 2009.

Dopo due anni ha pubblicato Vol.2 – Poveri Cristi. Solo nel 2013 ha pubblicato Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi e il tour teatrale ha subito registrato un sold out in tutte le tappe. Si è già presentato al Festival di Sanremo nel 2019 con la canzone L’amore è una dittatura che arrivò alla diciassettesima posizione nella classifica finale. Ora che si cimenterà nuovamente in quest’impresa potrebbe esserci un esito diverso.

Il preferito del momento è il noto cantautore

Lui non è altro che Brunori SAS. I giornalisti hanno fatto una classifica momentanea collocandolo al primo posto e al secondo posto hanno piazzato Simone Cristicchi. A seguire si possono leggere i nomi di Lucio Corsi, Giorgia, Coma_Cose, Francesca Michielin, Rocco Hunt, Elodie, Massimo Ranieri e al decimo posto i The Kolors.

Anche se la classifica dei favoriti sembra già essere stata realizzata, è ben risaputo che al Festival di Sanremo i colpi di scena non mancano mai. Infatti ogni anno c’è sempre qualche novità che può cambiare le carte in tavola. Al momento il preferito sembra essere proprio il cantautore, il quale proporrà una canzone considerata accattivante e allo stesso tempo coinvolgente. Per dare un proprio parere non ci resta che attendere l’inizio dell’evento canoro più atteso dell’anno.