Pesce freschissimo a prezzi da discount: i ristoranti di Roma dove mangi con 12€ e ti sembra di stare al mare

Ami gustare i piatti a base di pesce, ma non vuoi svuotare il portafoglio? Allora devi recarti in uno di questi ristoranti della capitale italiana.

La cucina romana è apprezzata in tutto il mondo per i suoi piatti caratteristici dove genuinità e gusto si fondono alla perfezione. Quelli più richiesti sono soprattutto i primi, ovvero la carbonara, la gricia e la cacio e pepe.

A seguire ci sono i secondi piatti come la coda alla vaccinara, il saltimbocca alla romana, l’abbacchio alla scottadito, la trippa alla romana e il pollo con i peperoni. Ovviamente all’appello non mancano i dolci (maritozzo, la crostata di ricotta e visciole, vigne di San Giuseppe e le ciambelle al vino dei Castelli Romani).

C’è davvero l’imbarazzo della scelta, dunque devi solo assecondare le tue preferenze culinarie. Anche coloro che amano provare nuovi piatti a base di pesce possono essere accontentati.

C’è un ristorante in particolare che propone pagnottelle di mare a 10 euro e ricciola alla cacciatora a 12 euro. I clienti sono sempre soddisfatti dei piatti che ordinano. Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Vuoi mangiare un buon piatto a base di pesce? C’è l’imbarazzo della scelta

Il ristorante in questione è La Santeria di Mare in Via del Pigneto 209. “Un luogo dove la passione per la gastronomia si unisce alla ricerca, all’arte, al viaggio. Un contenitore di esperienze, una sorta di cabinet de curiositès enogastronomico, dove ritrovarsi al bancone per un aperitivo a base di crudi di pesce, ostriche, affitti di mare e un calice di bollicine biodinamiche, oppure sedersi nel giardino segreto”, ecco cosa si può leggere su tripadvisor.it.

A seguire c’è Peppo al Cosimato in Via Natale del Grande dove è possibile ordinare non solo un buon piatto a base di pesce, ma anche una pizza deliziosa preparata con prodotti genuini e materie prime tipiche della tradizione italiana. Le lasagne con seppie hanno un prezzo di 10 euro mentre il pescetto del giorno 14 euro.

Pesce di prima qualità e prodotti genuini rendono i menù strepitosi

Il terzo ristorante consigliato e La Pesceria di Roma e Barberini a Via San Nicola Tolentino 23. Spaghetti alle vongole costano 12,50 euro, la frittura di calamari 10,50 euro e le polpette di pesce 9,50 euro. È possibile ordinare piatti senza glutine e le recensioni sul web sono positive su tutto, dal personale fino alla pulizia generale.

Poi all’appello non può mancare La Vongola Verace, ovvero una trattoria a Tormarancia a Via Largo Luigi Antonelli 15. Qui ci sono tante specialità marinare a base di pesce fresco sia a pranzo che a cena. Panzanella di crostacei, prosciutto di salmone e alici marinate e pici alle vongole costano 10 euro.