Gelato artigianale a meno di 2,19€: Lidl lancia il dolce che manda in pensione la pasticceria | Non torni più al solito gelato

Sei alla ricerca di un buon gelato? Basta andare alla Lidl e sarai accontentato. Non spenderai cifre rilevanti.

In questo periodo dell’anno con le temperature elevate le persone cercano qualsiasi rimedio per affrontarle senza cadere nello sconforto. I posti preferiti sono sicuramente quelli immersi nella natura, dato che sono i più freschi e lontani dal caldo eccessivo di questi giorni. Per questo motivo c’è chi preferisce la montagna rispetto al mare.

A prescindere dal luogo una cosa è certa: non si rinuncia mai a gustare del cibo buono e allo stesso tempo fresco. A qualcuno verrà in mente una bella macedonia con frutta di stagione mentre altri una granita al limone. Ovviamente all’appello non mancano coloro che approfittano di ogni momento per mangiare un buon gelato.

È una preparazione alimentare a base di latte, zucchero e vari aromi. Non tutti sanno che le sue origini con ogni probabilità risalgono all’Antica Cina del 2.000 a C. perché sono state trovate delle testimonianze di pietanze preparate con latte riscaldato e fermentato, farina e refrigerato prima di essere servito.

Attualmente ci sono due tipi di gelato in base agli ingredienti: al latte e di frutta. Nel corso del tempo sono stati proposti al pubblico altri gusti, anche quelli più impensabili. Eppure devi sapere che non occorre andare in una gelateria per gustare in meglio. A tal proposito la Lidl ha proposto un gelato che vale davvero la pena acquistare.

Lidl, un’offerta pazzesca da cogliere al volo

I supermercati della Lidl riscuotono sempre un grande successo perché si punta su prodotti di qualità proposti a un prezzo davvero conveniente. Per non parlare del personale altamente qualificato pronto a soddisfare le esigenze dei clienti, anche di quelli più esigenti. L’azienda fu fondata nel 1932, ma solo nel 1977 si orientò nel settore del discount.

Da allora ha portato a casa innumerevoli successi. Per esempio, nel 2022 c’è stato un fatturato di 14,8 miliardi di euro! Il segreto consiste anche nel fare delle offerte davvero imperdibili e anche in questo caso la Lidl non ha fatto eccezione. Ha dato la possibilità a tutti di acquistare un buon gelato. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un dessert goloso da proporre a tavola

Sul sito della Lidl noterai che una confezione da 280 g di gelato costa 2,19 euro. Il gelato con ricotta, miele e “Cioccolato di Modica IGP” è disponibile fino a esaurimento scorte, per questo motivo dovresti affrettarti se sei intenzionato a metterlo nel carrello della spesa.

Sicuramente avrai modo di rinfrescarti nei giorni di caldo estremo e allo stesso tempo non avrai i sensi di colpa perché non inciderà sul tuo peso forma. Cosa stai aspettando? Il prezzo parla da solo, non occorre aggiungere altro.