Ho una pensione troppo bassa | Dopo il GF il dramma del Vip, ecco in quali condizioni vive oggi

Un ex concorrente del Grande Fratello ha ammesso di vivere momenti drammatici da un punto di vista economico. Ecco di chi si tratta.

Un problema che affligge la maggior parte delle persone è la pensione che si ottiene alla fine di ogni mese. Non è un discorso che riguarda solo la gente comune, ma anche quella di una certa notorietà.

Non sarebbe il primo a lamentarsi di questa situazione. Il primo a parlarne fu Emilio Fede che si lamentò di intascare solo 8.000 a fine mese. In questo caso qualcuno ha avuto da ridire sul suo concetto di pensione bassa.

A seguire anche Orietta Berti e Pippo Baudo hanno confermato di portare a casa 1.000 euro a fine mese. Una situazione che sicuramente non piacerà ai diretti interessati, soprattutto per ciò che hanno dato da un punto di vista professionale.

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it sembra che anche un ex concorrente del Grande Fratello non stia passando un bel periodo per colpa di alcuni problemi economici.

Ex concorrente del Grande Fratello con l’acqua alla gola

È noto con uno pseudonimo ed è nato a Termini Imerese il 15 novembre 1949. Illusionista e personaggio televisivo italiano, il suo debutto nel piccolo schermo è avvenuto nel 1979 e ha sempre proposto spettacoli inerenti all’ipnosi. È diventato famoso grazie a Quelli che il calcio quando al timone della conduzione c’era Simona Ventura.

È stato anche ospite de Il Ristorante condotto da Antonella Clerici nel 2008 e ha partecipato alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi che poi ha abbandonato in seguito a un malore. Nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello Vip posizionandosi al sesto posto. Erano molto divertenti i suoi simpatici battibecchi con Francesca Cipriani. Molti avranno sicuramente capito di chi si sta parlando.

Change, change… change!

Lui non è altro che Giucas Casella, il quale spesso ha dichiarato di non avere una pensione tale da permettergli di condurre una vita adeguata. I fan a questo punto sono curiosi di scoprire qual è la somma che mette in tasca alla fine di ogni mese. La risposta lascerà sicuramente tutti a bocca aperta perché è impensabile che un volto del mondo dello spettacolo possa vivere con una pensione specifica.

Infatti secondo i dati dell’INPS sembra che la maggior parte dei pensionati in Italia ottiene una pensione che si aggira intorno ai 600 euro. L’ex illusionista, invece, ha confessato di prendere un assegno previdenziale di appena 800 euro al mese. Poi ha aggiunto di avere da parte dei risparmi e questo probabilmente gli servirà per affrontare delle spese extra.