LA SPIAGGIA PIÙ LIBERA D’ITALIA – Niente casino, solo onde e natura protetta: qui ci vanno solo i veri Romani | La spiaggia più amata

Il litorale romano ospita una delle spiagge più paradisiache della penisola italiana: ecco cosa le rende così unica e speciale.

Il Bel Paese ha l’onore e l’onere di avere centinaia di spiagge lungo la sua costa, tutte differenti le une dalle altre. Dal colore della sabbia, alla purezza dell’acqua, fino ad arrivare ai servizi presenti sul posto… Sono numerose le caratteristiche che attraggono ogni anno i turisti, inclusi quelli internazionali.

Oggi vogliamo rivelarvi l’identità di una delle spiagge più suggestive e affascinanti di Roma. Non a caso negli anni ’50 la sua bellezza incontrastata l’hanno resa una delle località balneari preferite dalle persone dello spettacolo.

Dagli anni ’70 invece questo pezzo di costa è conosciuto anche come il Buco, in quanto i primi bagnanti erano soliti utilizzare un buco presente nella recinzione per accedervi. Stiamo parlando della Spiaggia di Capocotta, un luogo da sempre contraddistinto dalla sua unicità.

Alla scoperta di Capocotta, la spiaggia preferita di molti romani

Posizionata Situata tra Ostia e Torvajanica, la Spiaggia di Capocotta ha la fama di essere la prima spiaggia naturista del Bel Paese. Oltre a trovarsi immersa nel Parco del Litorale Romano, ciò che la rende così interessate e ammaliante è la sua conformazione.

Questo tratto di litorale è infatti ricoperto di dune, sulle quali è presente un accenno di macchia mediterranea. Ma non è tutto perché anche le sue acque cristalline sono di tutto rispetto: rappresentano una meta ideale per tutti coloro che amano esplorare i fondali marini.

Un paesaggio da capogiro: le sue origini

Addentrandoci sulle origini di Capocotta, il suo nome così singolare sarebbe stato ispirato da una villa risalente al XV secolo, ed edificata proprio nelle sue vicinanze. A quel tempo la costruzione fu ordinata dalla famiglia dell’Agro Romano, che la abitò per diversi anni, fino a quando la proprietà finì nelle mani di un’altra nobile stirpe, quella dei Borghese.

A prescindere da ciò, questa spiaggia rappresenta una destinazione ideale per tutte le persone che vogliono trascorrere qualche ora all’insegna della tranquillità e del bel tempo. E per chiunque avesse timore di non trovare degli stuzzichini o delle bevande per dissentirsi, i chioschi presenti sulla spiaggia saranno sicuramente in grado di soddisfare qualsiasi languorino.