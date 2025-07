Ostia in fiamme, auto e scooter prendono fuoco: in questa zona non parcheggiare mai più | Scatta l’evacuazione generale

Nelle ultime ore la Capitale ha vissuto un orribile incendio, che ha devastato decine di vetture parcheggiate.

Nessuno di noi vuole assistere alla distruzione della propria vettura, peggio ancora se causata da un incendio, ma è proprio ciò che hanno subito numerosi cittadini romani. Infatti è questa la scena che i residenti di Ostia si sono ritrovati davanti la scorsa notte.

Ecco perché il timore tra i residenti si fa sempre più grande. Si tratta dell’ennesimo episodio che ha sconvolto un intero quartiere, provocando danni da decine di migliaia di euro. Nelle ultime settimane infatti si sono susseguite una serie di tragedie che hanno fatto finire la Capitale al centro della cronaca.

Stavolta a rimetterci le penne sono stati numerosi veicoli, scooter inclusi, i quali nel giro di poco tempo sono stati ridotti in cenere. Un’immagine da film horror, che ha terrorizzato non poco gli abitanti e tutte le persone che si trovavano sul posto.

Un incendio devastante

È stata una notte di paura quella avvenuta nella zona di Ostia, dove è stato subito lanciato l’allarme. Tutto è iniziato verso le 3:50 del mattino, quando alcuni residenti hanno notato delle fiamme divampare da una serie di parcheggi situati all’altezza del civico 25.

Questi ultimi ovviamente non erano vuoti, ma ospitavano ciò che poi si è accertato essere due auto e quattro motorini. Il rogo ha svegliato gli abitanti, che terrificati, hanno avvertito il 118 e i vigili del fuoco, che si sono precipitati sul luogo.

L’ennesima tragedia nel giro di settimane

L’incendio che ha interessato auto e scooter nel quartiere di Ostia ha causato danni significativi mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Tuttavia, le autorità che stanno gestendo la situazione non escludono una futura evacuazione per precauzione.

Al momento i carabinieri stanno investigando la causa dell’incidente, e non si esclude la pista dolosa, anche se ancora non sono stati individuati i responsabili. Questa incidente è l’ultimo di tanti altri episodi di grave entità che si sono verificati nella zona, incluso il pestaggio di un uomo, lasciato in un carrello con la scritta “infame” sul collo o la presenza di un ordigno posizionato sotto un’auto. Ad oggi però non è stato individuato un collegamento tra i fatti.