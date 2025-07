IL MIGLIOR GELATO DI ROMA – Gusti premiati da Gambero Rosso: con solo 3€ provi un’esperienza gastronomica da Chef stellato

Hai voglia di gustare uno dei migliori gelati più buoni della capitale italiana? Andiamo a scoprire dove puoi recarti.

In questi giorni gli italiani stanno facendo i conti con il caldo asfissiante, dunque si sta cercando un qualsiasi tipo di rimedio per avere un po’ di tregua. Chi vive nella capitale italiana può recarsi nei parchi immersi nel verde o andare in giro tra un borgo e l’altro.

Per non parlare delle splendide località balneari caratterizzate da fantastiche acque cristalline e temperature piacevoli. Coloro che per una serie di motivi non hanno la possibilità di optare per queste alternative, possono valutare l’idea di gustare un buon gelato magari nelle ore meno calde.

Da sempre il gelato, con il cono o nella coppetta, rappresenta un toccasana per le papille gustative. Freschezza ed esplosione di sapori rappresentano il perfetto connubio, in particolar modo in questo periodo dell’anno.

Fragolina di bosco, frutto della passione al tè verde, lampone in acqua di rose, pesca al chiodo di garofano, nocciola gentile romana, ricotta al cedro candito, vaniglia del Madagascar, zafferano croccante di noci e tanto altro ancora di insolito si può trovare in una delle gelaterie più buone in assoluto di Roma.

Una gelateria adatta alle esigenze di tutti nel cuore di Roma

“È una gelateria che propone gusti caratterizzati dall’equilibrio dei sapori e la stravaganza degli abbinamenti. Lo chef elabora gusti inusuali che comprendono profumi ritenuti lontani dal mondo della pasticceria: il timo, il ginepro e l’elicriso…Inoltre viene utilizzato latte di capra maltese che dona al gelato una maggiore digeribilità”, ecco cosa si può leggere sul sito vinodabere.it.

È anche ottimo per chi è intollerante al lattosio, in quanto si propongono gusti a base di acqua. I gusti proposti sono i seguenti: avocado all’olio di oliva, lampone in acqua di rose, limone a coriandolo pesca al chiodo di garofano e zenzero e vaniglia. Inoltre il lavoro è prettamente artigianale.

Un’esplosione di gusti da non perdere!

La gelateria in questione si trova in via Felice Cavallotti 36/B, Roma, Italia 00152 (per intenderci zona Monteverde Vecchio). Premiata dal Gambero Rosso con i 3 coni, propone gelati, e tanto altro ancora (semifreddi e gelati con latte di capra), senza glutine. Ha un profilo Instagram, @gelateriagourmandise, che vanta di 519 follower nonostante abbia pubblicato per il momento solo 11 post.

Il proprietario è Dario Benelli, il quale va sempre alla ricerca di abbinamenti di gusti e di materie prime originali e di qualità. Famosa è la crema al timo e limone e a seguire sono molto gettonati il cioccolato manjari, cioccolato al latte sbriciolato al cioccolato amaro e sale, al cioccolato Caramèlia al caffè e cardamomo. Ci sono anche le varianti della nocciola e del pistacchio.