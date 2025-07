Costa Azzurra o Lazio? Il lago che sembra una località da sogno, ma è vicino a casa tua | Una scoperta imperdibile

Non bisogna andare all’estero per ammirare paesaggi incantevoli. Nel Lazio, non molto distante dalla capitale, c’è un piccolo angolo paradisiaco che vale la pena visitare.

Il Lazio ha numerosi laghi che offrono scenari naturali di inestimabile bellezza. I più noti sono il lago di Bolsena (il più grande di origine vulcanica d’Europa), il lago di Bracciano )famoso per il suo borgo medievale) e il lago Albano (il più profondo di origine vulcanica italiano).

All’appello non manca il lago di Nemi visitato per via dei relitti delle navi che risalgono al periodo imperiale romano. Il lago di Canterno e incorniciato dei monti ernici e poi ci sono quelli artificiali.

Tutti offrono scenari montani e la possibilità di praticare vari tipi di sport. Uno in particolare può essere anche la meta di coloro che sono assetati di conoscenza.

Si possono fare delle visite guidate alla Villa di Domiziano e al Santuario della Sorresca. Chi ama la canoa può unire entrambe le attività in uno dei laghi più belli del Lazio. Ma di quale si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Un lago incantevole nel cuore del Lazio

Il lago in questione è uno salmastro costiero nella provincia di Latina. Fa parte del comune di Sabaudia e del Parco Nazionale del Circeo ed è collegato al vicino Lago di Caprolace. Lì è vietata la navigazione a motore, ma si può praticare canottaggio e sport della vela. La fauna è caratterizzata da uccelli, tassi e volpi mentre la vegetazione è tipica della macchia mediterranea. In poche parole è un vero angolo paradisiaco.

Pare che fin dai tempi della preistoria sulle sue rive ci siano state delle popolazioni. Tra l’altro secondo le testimonianze l’imperatore Nerone avviò la costruzione del Canale Romano per creare un percorso di navigazione dal Porto di Ostia fino al Lago di Averno, ma non fu mai portato a termine. Solo nel 1721 l’Amministrazione Pontificia ripristinò il Canale Romano, però grazie dei lavori di bonifica dell’Agro Pontino il lago menzionato ha assunto l’aspetto attuale.

La meta preferita di un grande poeta italiano

Stiamo parlando del Lago di Sabaudia o di Paola. E’ il lago più meridionale dei quattro salmastri costieri (dei Monaci, di Caprolace e di Fogliano) del Parco Nazionale del Circeo che nel complesso fanno parte della cosiddetta “Zona umida di interesse internazionale”. Il lago di Sabaudia è nei pressi delle coste del Mar Tirreno ed è separato da esso da una ad una sabbiosa.

Alla sua estremità meridionale c’è la foce di Torre Paola mentre a quella settentrionale c’è la foce del Caterattino. Non ci crederai, ma sulle rive di questo lago amava passeggiare Alberto Moravia, il quale si prolungava fino al promontorio del Circeo. È anche la meta preferita di coloro che in questi giorni di caldo torrido vogliono andare alla ricerca di aria fresca.