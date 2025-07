Furti estivi, mi hanno spiegato i 7 trucchi infallibili per evitare che mi rubino in casa quando sono in vacanza | Sono aumentati

Esistono dei trucchi efficaci per proteggere la tua casa dai furfanti quando sei in vacanza. Non abbassare la guardia, ma agisci.

Manca poco per preparare le valigie e partire! Le meritate vacanze stanno per arrivare e nel frattempo la maggior parte degli italiani ha organizzato una fantastica vacanza curando ogni minimo dettaglio. C’è chi ha scelto mete turistiche lontane e chi ha preferito restare in Italia per andare alla scoperta di luoghi incantevoli.

Poi una volta rientrati si tornerà alla routine quotidiana con grande amarezza, ma con ricordi in più da custodire nel proprio cuore. Eppure per qualcuno il ritorno potrebbe non essere tanto bello per un imprevisto spiacevole. Infatti qualcuno potrebbe trovare la casa a soqquadro per colpa dei ladri.

Purtroppo quest’inconveniente capita spesso quando le città si svuotano nel periodo estivo, soprattutto nel mese di agosto. I ladri possono portare via di tutto, da oggetti di valore fino ai contanti custoditi con cura in qualche cassaforte o in punti strategici dell’ambiente domestico.

Qualcuno direbbe di non pubblicare sui social le foto nel pieno della vacanza, ma solo una volta rientrati perché è un modo per far capire ladri che possono agire a colpo sicuro. E non è finita qui perché si può mettere in sicurezza la propria abitazione tenendo conto dei consigli che si possono leggere sul sito puntoluce.net.

Una casa sicura quando sei in vacanza

Prima di tutto è importante installare un buon sistema antifurto e di videosorveglianza per controllare che tutto vada bene anche se si è distanti tanti chilometri da casa. Il kit antifurto BTicino è ottimo per tenere alla larga rimane intenzionati ed è collegato all‘App Home.security. Per quanto riguarda le telecamere devono essere sia esterne che interne. Le prime devono essere resistenti agli agenti atmosferici mentre le altre devono avere la funzione divisioni e notturna.

In questo caso si consigliano le telecamere Comelit utili sia per il giorno che la notte. Poi ci devono essere delle luci temporizzate per simulare la presenza di persone in casa. Accendendosi e spegnendosi orari prestabiliti o casuali, i ladri ci penseranno due volte prima di intervenire.

Ecco gli strumenti tecnologici da valutare

All’appello non manca il videocitofono connesso al cellulare che permette di vedere chi bussa alla nostra porta anche se non stiamo in casa punto affidabile e facile da usare è il kit Vimar Roxie Wi-Fi. Anche a distanza potrai decidere se aprire o no l’appartamento amici e parenti senza dover lasciare per forza le chiavi.

Infine c’è salvavita da utilizzare quando salta la corrente di casa quando c’è un temporale estivo o un blackout. In questo caso è ottimo anche quando non si ha necessariamente a che fare con i ladri. In conclusione, bisogna munirsi di strumenti tecnologici che permettono di vivere serenamente una vacanza.