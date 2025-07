Da Uomini e Donne alla cucina, il volto noto del programma ti serve ai tavoli: a Roma apre il ristorante per gli amanti del gossip

Dal famoso programma televisivo ai fornelli del proprio ristorante. Ecco chi ha detto addio alla televisione per dedicarsi all’arte culinaria.

Chi non ha mai seguito una puntata di Uomini e Donne, il programma televisivo di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio dopo la soap opera americana Beautiful? Molti sicuramente daranno una risposta positiva.

La conduttrice dà la possibilità ai partecipanti di trovare l’anima gemella tra i vari pretendenti e da anni il Trono Classico è stato unito a quello Over. Nel primo caso c’è un tronista che ha la possibilità di conoscere delle corteggiatrici e alla fine andrà via dallo studio mano nella mano con una di loro.

Per quanto riguarda il trono over permette a persone di un’età superiore ai 35 anni di mettersi in gioco per poter incontrare qualcuno di speciale nei parterre. Adesso il pubblico sta seguendo con interesse le vicende di un altro programma della De Filippi, ovvero Temptation Island.

Uomini e Donne tornerà a settembre proponendo nuove e avvincenti situazioni che si svilupperanno sia all’interno che all’esterno dello studio. Sicuramente quest’esperienza è servita molto a un ex partecipante entrato nel cuore dei telespettatori. Pare che abbia aperto un nuovo ristorante nella capitale italiana.

Ex tronista di Uomini e Donne ai fornelli

Sul sito romatoday.it è stato spiegato che il ristorante si trova in Zona Marconi e si chiama Iolanda (piccolo locale con una sala di 40 metri quadri e trenta posti) in onore della nonna che ha trasmesso la sua passione per la cucina. Infatti vengono proposti piatti che ricordano quelli preparati la domenica. Non si propone solo la cucina classica.

La carbonara è il piatto forte, a detta sua, e a seguire c’è l’amatriciana, le pappardelle al ragù bianco e tortelli farciti di pappa al pomodoro con fonduta di bufala. Tra i secondi ci sono il pollo alla cacciatora, la guancia con zucchine albicocche e il pescato del giorno. Come antipasti ci sono la panzanella o polpette al limone e pecorino.

“La cucina è un momento di convivialità”

Sono davvero dei piatti che solo immaginarli fa venire l’acquolina in bocca! Ma chi è l’ex volto di Uomini e Donne di cui si sta parlando? Lui non è altro che Luca Salatino, noto prima nei panni di corteggiatore per poi diventare tronista dopo aver saputo di non essere stato scelto.

Gli italiani hanno avuto modo di rivederlo ancora nel piccolo schermo grazie alla partecipazione a un’edizione del Grande Fratello. Ora si dedica anima e corpo alla sua attività culinaria e sicuramente accoglierà tutti a braccia aperte. D’altronde una sua caratteristica principale è l’essere gentile e di buon cuore.