Addio al caldo, con meno di 20€ rinfreschi la casa senza condizionatore: in questi giorni è necessario | E non bruci la bolletta

Per ridurre la bolletta energetica e combattere le alte temperature, Lidl ha pensato di bene di lanciare un’offerta unica nel suo genere.

I rincari di beni e servizi hanno messo in ginocchio le famiglie italiane, e con l’arrivo delle alte temperature la situazione può solo peggiorare. Per sopportare il caldo, molti decidono di accendere il condizionatore, causando però un’impennata nei consumi energetici.

Un problema da non sottovalutare, soprattutto per coloro che fanno già difficoltà a sostenere le attuali spese domestiche. Ma anche per questi ultimi c’è una soluzione alternativa, che permetterà di rimanere al fresco e ridurre al tempo stesso la bolletta.

Come? Semplice, con la super offerta di Lidl, che come sempre cerca di andare incontro alle richieste della sua clientela. E anche stavolta la nota catena di supermercati tedesca c’è riuscita in pieno. Scopriamo insieme in che modo.

Arriva il dispositivo refrigerante, economico ed efficace

Per trascorrere al meglio le prossime settimane, Lidl ha pensato bene di mettere a disposizione dei consumatori uno strumento che permetterà di non soffrire durante le afose giornate estive. Ed è qui che entra in gioco il mini ventilatore da tavolo.

Marcato Silvercrest, questo piccolo apparecchio presenta un design super innovativo, tra cui un impressionante display a LED. In questo modo le impostazioni di velocità e il timer sono facilmente visibili sia di notte che durante il giorno. Quest’ultimo dunque rappresenta il giusto equilibrio tra progresso tecnologico ed estetica, e può essere vostro per la modica cifra di 19,99 euro.

La caratteristiche del mini ventilatore

Il ventilatore in miniatura della Silvercrest ha un piacevole effetto rinfrescante grazie alla distribuzione uniforme dell’aria. Come se non bastasse, le 10 velocità disponibili vi daranno la possibilità di affrontare nel miglior modo possibili i mesi più caldi dell’anno.

Ci sono anche altri vantaggi capaci di conquistare la vostra fiducia. Innanzitutto è privo di lame, evitando così il rischio di ferirsi. Inoltre, secondo il produttore, un altro la positivo di questo dispositivo è la sua semplicità: l’assenza di pale significa che è molto facile da pulire. Tra gli altri punti di forza troviamo una base antiscivolo, il telecomando e una garanzia di tre anni. Insomma come resistere a questo ventilatorino. Correte subito in uno dei punti vendita di Lidl per accaparrarvene uno!