Vacanze all inclusive a 200€, mare cristallino e spiagge tranquille: ti fai una settimana completa e spendi meno di una gita nel weekend

Hai un budget limitato, ma non vuoi rinunciare a una vacanza? Allora prepara le valigie e vai in questa bellissima località turistica con pochi soldi in tasca.

Ormai l’estate è arrivata e c’è chi già si sta godendo le meritate vacanze. C’è chi opta per un viaggio all’estero e chi preferisce restare in Italia per andare alla scoperta di luoghi incantevoli come, per esempio, alle Isole Pontine.

Il tutto dipende da una scelta prettamente personale e soprattutto dal budget economico che si è disposti a spendere. Qualcuno fa dei sacrifici nel corso dell’anno mentre qualcun altro preferisce vivere appieno la quotidianità e darsi un pizzico sulla pancia quando si tratta di preparare le valigie.

Le mete più costose, secondo la classifica del Post Office Travel Money, sono senza dubbio New York, Nizza, Melbourne (Australia) e Hawaii. Bellissimi posti che dovrebbero essere visitati almeno una volta nella propria vita, ma se non c’è la possibilità economica si può optare per altro.

Sul sito siviaggia.it è stata riportata la classifica delle mete turistiche più economiche da prendere in considerazione in vista delle imminenti vacanze. Dal decimo fino al quarto posto sono state menzionate le seguenti località: Costa del Sol (Spagna), Phuket Thailandia), Praga (Repubblica Ceca), Hoi An (Vietnam), Sunny Beach (Bulgaria), Delhi (India) e Kuta (Bali). E le altre tre quali sono? Andiamo subito a scoprirlo.

Le mete turistiche più economiche in assoluto

Al terzo posto c’è Tokyo, la popolosa capitale del Giappone. Se i giovani vogliono andare alla ricerca del divertimento possono valutare il cuore pulsante della vita notturna a Shibuya. Da non perdere il palazzo imperiale, i giardini di Ueno e i Templi di Senso-Ji e Meiji Jingu. Inoltre un posto economico può costare dai 5 ai 10 euro, quindi può fare al caso tuo.

Al secondo posto c’è Cape Town nel Sud Africa, la città portuale che sorge sulla costa sud-occidentale. Se scegli questa meta devi assolutamente recarti sulla cima del Table Mountain dove potrai assistere a un panorama mozzafiato. Poi c’è Robben Island inserita dall’UNESCO nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità. Al primo posto della classifica, invece, c’è una meta europea.

Un posto ricco di divertimento, storia e cultura

Stiamo parlando di Algarve, la regione più meridionale del Portogallo che rappresenta la destinazione turistica più economica del mondo. Offre relax, cultura e divertimento, dunque non c’è da stupirsi se si recano lì persone di tutte le età, di ogni nazione e di ogni estrazione sociale.

Tra le principali attrazioni ci sono le formazioni rocciose di Ponta da Piedade, le Grotte marine di Benagil, le spiagge di Praia da Marinha, le città di Lagos, Sagres e Tavira. Sono economici i piatti tipici del posto a base di pesce fresco e frutti di mare. Per non parlare dei dolci locali che vale la pena gustare.