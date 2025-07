Roma, cambiano tutti i limiti di velocità: i nuovi cartelli ti costano 847€ di multa e 6 punti dalla patente | Da ieri sono dappertutto

A Roma non sarai più tanto al sicuro con l’auto: ecco i nuovi cartelli che ti costeranno caro e amaro il viaggio con l’aria condizionata.

Roma è nel caos. Chi guida lo sa: tra ZTL camuffate da vie tranquille, sensi unici che cambiano ogni settimana e cartelli nascosti dietro i rami degli alberi, ormai spostarsi nella capitale è una roulette russa. Le multe fioccano come i volantini pubblicitari, soprattutto nei quartieri centrali e in quelli vicino ai monumenti.

A tutto questo si aggiunge la giungla delle telecamere: occhi elettronici ovunque, pronti a scattare anche se rallenti un secondo in più davanti al semaforo. La sensazione è che muoversi in auto a Roma stia diventando un incubo organizzato scientificamente per svuotare i portafogli.

E ora, come se non bastasse, arriva un’altra mazzata: i nuovi limiti di velocità. Cambiano i cartelli, si riorganizzano le strade, e chi non è aggiornato rischia 847 euro di multa e la perdita di sei punti dalla patente. A proposito di patente: per molti giovani è stato ancora un traguardo sacro. Ma adesso?

Guidare: indipendenza o ansia?

Il primo vero simbolo d’indipendenza. Ma ottenerla non è semplice, soprattutto oggi, con quiz a trabocchetto, simulazioni digitali e prove pratiche che rasentano l’impossibile. Una volta bastava sapere dove mettere la freccia, oggi devi essere anche esperto di segnaletica verticale, orizzontale e aerea.

Eppure, la patente rimane uno dei documenti più ambiti, indispensabile per trovare lavoro, per spostarsi senza dover dipendere dai mezzi pubblici. Ma anche chi ha la patente da decenni, con questi continui cambiamenti, si ritrova spaesato. E infatti il rischio di prendere multe è aumentato proprio per chi non ha il tempo di aggiornarsi.

Cartelli romani che cambiano

Radioradio.it ha diffuso le informazioni. Dopo le vacanze estive, scatterà il nuovo piano mobilità con sei isole ambientali nel cuore della capitale. Queste diventano zone 30: Portico d’Ottavia, Navona, Pantheon, Tridente, Trevi-Quirinale e Ansa Barocca. In queste aree si potrà circolare solo a 30 km orari. Ma non finisce qui. I percorsi a velocità ridotta verranno estesi a 52 strade entro dicembre e a 78 entro la fine del mandato di Gualtieri.

Le motivazioni ufficiali? Ridurre incidenti e morti in città. Secondo gli studi, se si viaggia sotto i 30, il rischio di uccidere un pedone in un impatto si abbassa drasticamente. Infatti, in accordo con questo provvedimento, arrivano anche nuovi autovelox. Inoltre, in 15 incroci romani verranno installate nuove telecamere per punire chi passa col rosso. Pena? Una multa di 847 euro minimo e decurtazione di 6 punti.