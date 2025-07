BOLLO AUTO GRATIS – Da settembre scatta l’esenzione per gli over 65: basta presentare il documento e viene cancellato immediatamente

Finalmente quello che stavi cercando è arrivato: il bollo auto non sarà più un problema per te da oggi in poi.

Il bollo auto è una delle tasse meno amate dagli italiani. Ogni anno, milioni di automobilisti si trovano a fare i conti con questa imposta regionale, che varia in base alla potenza del veicolo e alla regione di residenza. Ma da settembre, c’è una buona notizia per una fetta sempre più ampia della popolazione.

Gli over 65 potranno ottenere l’esenzione totale dal pagamento. Basta presentare i documenti richiesti, e il bollo viene cancellato automaticamente. Non è un incentivo vecchio e per di più sono le singole regioni a prevedere delle agevolazioni per chi ha superato i 65 anni.

Molte amministrazioni locali hanno deciso di allinearsi alla proposta di facilitare la vita agli anziani, soprattutto in un momento di grande pressione economica. Non si tratta solo di una questione di risparmio: questo tipo di esenzione può significare molto per pensionati con auto vecchie, spesso usate solo per esigenze basilari.

Le esenzioni per gli anziani

Nel nostro paese, esistono già diverse esenzioni fiscali legate all’età. Chi ha superato i 65 anni può, ad esempio, accedere a sconti per i mezzi pubblici, per le bollette, per alcuni medicinali e in alcuni casi anche per la tassa dei rifiuti. Il principio è quello di proteggere le fasce più fragili della popolazione, garantendo un minimo di equità.

Tuttavia, le agevolazioni non sono mai automatiche al 100%. In quasi tutti i casi è necessario fare domanda, presentare documentazione aggiornata e rispettare precise scadenze. E invece, cosa succede nel caso del bollo auto? Bisogna fare attenzione a qualcosa?

Bollo auto gratis

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le informazioni. Non basta aver compiuto 65 anni per ottenere automaticamente l’esenzione dal bollo auto. Il beneficio scatta solo in presenza di condizioni specifiche. La prima è che l’auto sia intestata direttamente alla persona con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104 oppure a un familiare che la ha fiscalmente a carico.

L’esenzione riguarda quindi anziani con disabilità certificata oppure ultrasessantacinquenni fiscalmente a carico di un parente che possiede l’auto. È importante sapere anche che, se la persona in questione possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno. Al momento della richiesta, si dovrà specificare la targa dell’auto da esentare. Sono esclusi dal beneficio i veicoli intestati a enti pubblici, società, cooperative o taxi. Ad ogni modo, bisogna presentare domanda alla regione con relativa documentazione.