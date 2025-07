Roma low cost: aperitivo 8€ sul Rooftop, sembra un resort a 5 stelle ma sei a Tor Vergata | Vista mozzafiato, fai colpo assicurato

Vuoi fare un buon aperitivo nel centro della città a poco prezzo senza rinunciare alla qualità dei prodotti serviti a tavola? Questa location può fare al caso tuo.

Quando i turisti vanno a Roma subito vogliono ammirare la maestosità del Colosseo. A seguire un’altra tappa molto gettonata è la Basilica di San Pietro per poi passare ai Musei Vaticani. Tra una pausa e l’altra chi non riesce a resistere ai piaceri della tavola va alla ricerca dei migliori ristoranti per ordinare i piatti migliori del menù.

Quelli più richiesti sono la carbonara, l’amatriciana, la cacio e pepe e la gricia. Tra i secondi ci sono l’abbacchio alla scottadito, la coda alla vaccinara, la coratella alla romana è tanto altro ancora. La scelta è immensa, dunque dipende da un gusto prettamente personale.

Qualcuno prima della cena gradisce un buon aperitivo, magari osservando un bel tramonto. Sicuramente i più romantici vorranno scoprire le location ideali magari per fare la proposta che la maggior parte delle donne sogna occhi aperti.

Come se non bastasse oltre ai panorami pazzeschi c’è anche la possibilità di pagare meno di quanto ci si possa aspettare. Un vero toccasana per il nostro portafoglio. Ma nel cuore della capitale italiana dove si può avere tutto ciò? La risposta è immediata.

Aperitivo a Roma a un prezzo conveniente

L’aperitivo è un momento piacevole che si trascorre in compagnia delle persone più care. È un modo per ritagliare del tempo da dedicare a qualcuno tra un impegno e l’altro della routine quotidiana. Di solito si punta su drink freschi accompagnati da stuzzicheria di vario tipo.

Se nei prossimi giorni sarai a Roma allora devi assolutamente recarti in questo posto dove i migliori cocktail sono serviti al prezzo di 8 euro! Non ci credi? Ecco cosa è stato riportato sul sito romait.it.

Sembrerà di stare in un resort a 5 stelle

Si sta parlando in questo caso di The Roof e si trova nella zona di San Giovanni di Roma, precisamente nel quartiere Appio Latino in via Faleria 21. Per anni è stato un istituto e dal 2022 l’attività scolastica si è spostata altrove. In tutto il palazzo ha 9 piani e al suo interno ci sono aule studio, palestre, sale per meeting e riunioni.

All’ultimo piano c’è una fantastica terrazza con un bar che propone dalla colazione al dopocena. Ci sono 70 sedute all’interno di un ambiente curato nel minimo dettaglio ed è possibile assaggiare i piatti dello chef Gianluca Pienzi con il fratello Francesco e con la chef Roberta Virgilio. Dai 6 ai 12 euro c’è davvero l’imbarazzo della scelta: dai cornetti ai pancake dolci. Anche vegetariani e vegani possono essere ampiamente soddisfatti.