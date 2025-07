“Non possiamo più fare la spesa”, a Roma chiudono i supermercati: cittadini rimangono senza acqua e prodotti di prima necessità

Non sarà più possibile riempire il carrello della spesa per colpa della chiusura dei supermercati. Inutile dire che i romani sono preoccupati.

In questo periodo la capitale italiana è frequentata da persone provenienti da ogni angolo del mondo. In effetti si approfitta delle vacanze estive per andare ad ammirare il suo patrimonio artistico-culturale. La prima scelta ricade sempre sul Colosseo, luogo dove in passato i gladiatori combattevano per salvare la propria vita.

Eppure non è tutto ciò che luccica! Purtroppo non mancano i disagi in una città grande come Roma e non si fa riferimento stavolta ai mezzi di trasporto pubblico, bensì al settore alimentare.

Sul sito romatoday.it è stato spiegato alla perfezione ciò che sta accadendo nella capitale italiana. I residenti sono preoccupati perché c’è il rischio di non riuscire a fare più la spesa ogni giorno. Anche i sindacati sono intervenuti e hanno incentivato una sorta di mobilitazione!

Infatti sembra che ci sarà uno sciopero di tutti i lavoratori di una nota catena di supermercati di origine tedesca. Si occupa del settore del discount fino all’anno scorso contava 12.000 supermercati sparsi nel mondo! Purtroppo quello presente del territorio romano sta avendo dei problemi di non poco conto. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Roma, chiusura immediata dei supermercati

In Italia ci sono tanti supermercati che riscuotono un grande successo per i prodotti alimentari e non collocati sugli scaffali. Il merito è senza dubbio del buon rapporto tra la qualità e il prezzo, dunque non c’è da stupirsi se a fine giornata bisogna fare il rifornimento.

In questo caso al centro dell’attenzione c’è la Lidl. Si sarebbero seduti a tavolino i sindacalisti e la direzione e non sono arrivati a un accordo. Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno parlato di un mancato accordo sulla parte economica e su quella dell’organizzazione del lavoro.

Disagi in città previsti per una giornata intera

A questo punto a cosa si andrà incontro? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo. I sindacati pretendono di trovare una soluzione adeguata per dare un contratto dignitoso ai dipendenti diritto in Italia. Lo scopo è migliorare l’impresa sotto ogni punto di vista. Per questo motivo ci sarà uno sciopero nazionale!

Lo sciopero coinvolgerà tutti i lavoratori della filiera Lidl: magazzini, uffici e punti vendita e nel Lazio ci sono oltre 530 dipendenti che aderiranno. Lo sciopero si svolgerà in un’intera giornata infrasettimanale, dunque si creerà inevitabilmente il panico generale. Chi sta dietro tutto ciò spera che la situazione possa cambiare in meglio il più presto possibile.