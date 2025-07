Un angolo di Grecia nel Lazio, premiato tra i migliori d’Italia anche con la Bandiera Blu | Qui fai mare, sport e archeologia nello stesso giorno

Vuoi immergerti nelle acque dove secondo la leggenda nacque la dea Venere? Posticipa la partenza, nei pressi di Roma c’è il paradiso.

Ogni anno tanti sono gli italiani che scelgono come meta per le proprie vacanze la Grecia, famosissima in tutto il mondo soprattutto per le sue bellezze paesaggistiche. Il mare cristallino e limpido attira coloro che non possono fare a meno di una bella nuotata. Eppure non c’è bisogno di prendere un aereo perché il Lazio offre degli angoli paradisiaci che possono reggere il confronto.

Il comune in questione ospita più di 36.000 abitanti e appartiene alla provincia di Latina. Si trova esattamente tra i monti Aurunci dell’Antiappennino Laziale e il Golfo di Gaeta. Probabilmente il nome deriva da un termine greco che esaltava la tranquillità del posto. Per quanto riguarda le testimonianze storiche pare che fosse attraversato dalla via Appia.

Già in periodi remoti era molto apprezzato come località turistica. Infatti Marco Tullio Cicerone e Gaio Plinio Mecenate avevano le loro case estive proprio lì. Attualmente è possibile poter ampliare le conoscenze del passato visitando dei siti archeologici di spicco come le tombe di Cicerone e di sua figlia Tulliola.

Tra le oasi naturali ci sono L’Oasi blu di Gianola, Parco regionale di Gianola e del monte di Scauri, il Parco Naturale dei Monti Aurunci, la Cima del redentore e il Parco regionale Riviera di Ulisse. Non hai ancora capito di quale splendida località turistica si sta parlando? Proseguiamo con gli indizi.

Non andare in Grecia, resta in Italia

Chi va alla ricerca dei luoghi di interesse religiosi resterà sicuramente soddisfatto dello stile rinascimentale della Chiesa di Sant’Erasmo. In stile moderno con un affresco absidale rinascimentale di scuola napoletana è la Chiesetta di Sant’Anna. Coloro che invece vogliono andare alla scoperta di incantevoli borghi possono passeggiare per le stradine caratteristiche di Mola.

Ed ecco finalmente le spiagge. Tra le più apprezzate ci sono la spiaggia di Vindicio (ottima per chi pratica il windsurf), la spiaggia di Sant’Agostino, della Cazzetta e dei Sassolini. Il comune in questione altro non è che Formia.

Una vera oasi paradisiaca ti aspetta

Il mare è caratterizzato da acqua pulita e trasparenti e le spiagge sono sia sabbiose che rocciose attrezzate e libere. Infatti non c’è da stupirsi se sventola la Bandiera blu. Vale la pena visitare le Grotte della Janara (significherebbe “strega” in dialetto locale)

Infine per chi vuole approfondire le conoscenze culinarie del posto c’è la Festa delle virtù il 1° maggio dove si preparano dei piatti con castagne, fave, ceci, piselli, lenticchie e fagioli. Come puoi notare è una meta ottima per tutti, nessuno escluso.