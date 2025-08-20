Pippo Baudo, l’ultimo giorno è stato straziante: arriva la conferma più temuta | “Ha sofferto…”

Le ultime notizie trapelate sulla morte del celebre conduttore sono a dir poco scioccanti: ecco cosa ha rivelato un amico di famiglia.

Poche ore fa ci ha lasciato una delle figure più importanti della televisione italiana, Pippo Baudo, definito da tanti il Re del piccolo schermo. Nel corso dei decenni, il suo incommensurabile talento così come la sua simpatia hanno conquistato il cuore di milioni di italiani.

Nonostante la riservatezza mostrata dalla famiglia, stanno emergendo alcuni dettagli sulla morte del celebre conduttore, grazie alle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera da parte dell’avvocato e amico Giorgio Assumma.

Queste contraddirebbero le svariate teorie che stanno circolando sugli ultimi mesi vissuti dal nativo siciliano. L’uomo ne ha poi approfittato per parlare anche della lunga carriera del noto volto, e di chi potrebbe eventualmente prendere il suo posto nella sfera televisiva.

L’ultimo giorno di Pippo Baudo

Durante l’intervista al Corriere, l’avvocato ha dichiarato di essersi commosso alla vista della bara che ospitava Baudo col suo iconico smoking, lo stesso tipo di abbigliamento indossato innumerevoli volte da quest’ultimo nel corso della sua esperienza pluridecennale al timone di alcune delle trasmissioni più seguite e riverite dal pubblico.

Assumma ha poi dichiarato che il presentatore ha passato gli ultimi mesi chiuso in casa, complice un indebolimento di natura neurologica alle gambe, che lo ha ulteriormente indebolito sia a livello fisico che psicologico. Inoltre, la sua vista era peggiorata, e faceva ormai difficoltà a riconoscere le persone.

Il successore

Durante le recenti chiacchierate con il Re della tv, l’avvocato ha dichiarato di aver parlato di vari argomenti, incluse le numerose personalità lanciate da quest’ultimo. Tra loro c’è l’intramontabile Lorella Cuccarini, scoperta durante un’esibizione di ballo tenutasi all’Hilton in occasione di una festa aziendale.

Sebbene sia sempre stato restio nel dare giudizi sui nuovi conduttori, preferendo parlare dei vecchi come l’inimitabile Corrado, scomparso nel 1999, Pippo nell’ultimo periodo aveva indicato un suo possibile successore: Stefano De Martino. Secondo l’ex presentatore di Sanremo, il giovane “ha capito il modo di parlare al popolino”. Detto ciò, Baudo rimarrà per molti italiani uno dei volti più amati e ironici dello spettacolo.