Ostia, sparisce tutto da oggi: strade chiuse, visuale irriconoscibile | Addio al litorale come lo conosci

Il celebre litorale si appresta ad una completa trasformazione: il progetto milionario cambierà per sempre le abitudini dei romani.

Il nuovo piano proposto dalla giunta capitolina, e in procinto di essere approvato, trasformerà per sempre il litorale di Ostia, uno dei quartieri più noti di Roma. Infatti, oltre ad essere una popolare località balneare, nel corso dei decenni ha rappresentato il set di numerose pellicole italiane.

Per il progetto del Parco del mare, così è stato soprannominato, sono stati stanziati 24 milioni di euro, una somma finanziata dal Fondo europeo di sviluppo ambientale, e sufficiente affinché la Città Eterna abbia finalmente “un litorale alla sua altezza”.

Queste sono state le parole del sindaco Gualtieri, che ha ribadito il suo desiderio di donare una nuova immagine alla storica spiaggia di Ostia, ottenendo, al termine dei lavori, un luogo “bello, moderno, sostenibile e funzionale”.

Ostia si trasforma: il nuovo litorale è pronto per stupire i cittadini

Il progetto pensato dal Comune è finalizzato a incrementare la sostenibilità ambientale riducendo la circolazione delle automobili e promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, così come la mobilità pedonale e ciclabile.

A questo proposito è prevista la costruzione di un ponte in corrispondenza del Canale dei Pescatori, in modo da garantire una continuità viaria verso il litorale. Il piano include anche altri interventi, sempre mirati a facilitare l’accesso alla spiaggia conferendole al tempo stesso una rinnovata estetica.

Cosa prevede il progetto del Parco del mare

Secondo quanto previsto dal piano, il litorale sarà composto da 4 differenti aree, rivolte rispettivamente alla sosta, al gioco, allo sport e alla natura. Quindi saranno presenti delle sedute, dei dispositivi per la ricarica, così come dei percorsi botanici caratterizzati dalla variegata vegetazione mediterranea.

Invece, per semplificare l’accesso al litorale, le barriere verranno sostituite da delle dune vegetate, che permettono anche di ottenere una transizione più fluida tra l’arenile e la città. Tutto ciò implica anche una riorganizzazione della circolazione: via Quinqueremi diventerà a senso unico a due corsie, e si assisterà ad una ricollocazione della carreggiata sud sull’attuale sede della direzione nord. Inoltre, lungo le intersezioni arriveranno le cosiddette fasce di “traffic calming”, per evitare una mobilità e veloce e più pericolosa. Sebbene si tratti di un progetto “ambizioso e coraggioso”, il sindaco ne ha sottolineato la sua importanza e utilità per l’intera città di Ostia.