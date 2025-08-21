Lavoro sicuro, 1.400€ al mese e tredicesima: entri come operaio stradale con la Terza Media | Posti limitati

È disponibile un nuovo bando pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di operai: ecco tutti i dettagli.

Una grande opportunità è arrivata per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego stabile e remunerativo. Il nuovo concorso pubblicato recentemente sul portale inPA (portale unico del reclutamento) riuscirà senza alcun dubbio ad attirare numerosi candidati.

L’offerta di lavoro è stata indetta dal Comune di Rosignano Marittimo, situato in provincia di Livorno ed è mirata all’assunzione di tre figure che ricopriranno il ruolo di Operatori Tecnici Manutentivi Addetti alle Strade.

È necessario sottolineare che uno dei posti è riservato a chi ha concluso il servizio civile universale (art. 1, comma 9-bis, del D.L. n. 44/2023. Ma attenzione, per presentare la domanda è fondamentale essere in possesso di determinati requisiti.

Requisiti per partecipare al concorso pubblico per Operati Addetti alla Manutenzione Stradale

Come ogni concorso pubblico che si rispetti, anche quello sopracitato è disponibile sul portale ufficiale inPA richiede ai candidati di disporre di alcuni requisiti, alcuni dei quali più specifici al ruolo per il quale si inoltra la domanda.

Ma cominciano da quelli generali. È essenziale disporre della cittadinanza italiana o quella di uno dei paesi dell’Unione Europea, oppure di un Paese terzo, a patto che si abbia la conoscenza della lingua italiana. Inoltre bisogna godere del diritto di elettorato politico attivo e dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento del ruolo previsto dal bando. Invece, non è possibile presentare la propria candidatura se si presentano delle condanne penali o si è stati licenziati da un impiego legato alla Pubblica Amministrazione.

Requisiti specifici e scadenza del concorso

Oltre ai requisiti generali presenti nella stragrande maggioranza dei bandi pubblici, quello relativo all’assunzione a tempo indeterminato di Operai Addetti alla Manutenzione Stradale richiede anche il possesso di altri requisiti, peculiari al suddetto ruolo. I candidati, oltre ad aver assolto l’obbligo scolastico, devono vantare almeno 2 anni di esperienza nel medesimo settore. Inoltre, si necessita il conseguimento della patente B e C (o superiore) e l’abilitazione all’uso di gru.

Si ricorda che la domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 1 settembre 2025. I candidati risultati idonei affronteranno l’iter di selezione, composto da una prova tecnico-pratica e da una prova orale. La prima si svolgerà giovedì 18 settembre, mentre la seconda si terrà martedì 23 settembre. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare direttamente il bando presenta sul portale inPA.