Settimana di pioggia e weekend di gelo: meteo stravolto si rischia il nubifragio | Le Regioni più colpite, Roma è sotto assedio

Possiamo dire addio al sole? Il Meteo non lascia alcun dubbio. Ecco dove si dovrà necessariamente usare l’ombrello.

Ormai l’estate è andata e abbiamo accolto l’autunno a braccia aperte. Del resto tante sono le persone che non hanno tollerato il caldo del periodo estivo. La situazione è stata tale da indurre la maggior parte a restare in casa durante le ore di punta proprio per evitare l’afa. Eppure questo non ha fermato coloro che desiderano tutto l’anno crogiolarsi al sole.

Infatti chi ama il mare si è dato un pizzico sulla pancia e ha badato poco al caldo. Sicuramente l’arrivo del freddo non sarà stato di gradimento, ma una cosa è certa: ormai il termometro non riporta più temperature al di sopra dei 35°! Tanti italiani amano il mese di ottobre perché si respira un’aria piacevole e si può prendere dall’armadio il desiderato giubbotto di pelle.

Inoltre è possibile fare delle passeggiate sul lungomare o praticare trekking in sentieri immersi nel verde senza il timore di sudare eccessivamente. Purtroppo almeno per ora coloro che erano intenti organizzare un qualcosa all’aria aperta devono fare i conti con il meteo che si sta rilevando ostile.

Secondo quanto riportato sul sito 3bmeteo.com pare che nei primi giorni di ottobre in molte regioni ci sarà un cambio improvviso. Il tutto avverrà nel weekend e un deterioramento del tempo si manifesterà soprattutto nel nord Italia. Andiamo a scoprire ulteriori dettagli per capire se conviene mettere da parte l’ombrello.

Non dimenticare l’ombrello quando esci

Gli esperti hanno riferito che da venerdì tornerà alla riscossa l’anticiclone che darà più stabilità alle condizioni meteo delle regioni del centro e del Nord, anche se si tratta di un qualcosa di passeggero. Per questo motivo sabato ci saranno cieli con nuvole e pioggia sulle aree alpine, in Liguria e sul nord est.

Una notizia che sicuramente non piacerà a chi vive in queste zone. Ciò vuol dire che bisognerà attendere per organizzare una scampagnata o un picnic. E per quanto riguarda il centro-sud Italia? Andiamo subito a scoprirlo.

Un weekend con nuvole e pioggia? Ecco la verità

Al centro e al sud Italia ci sarà altrettanto un aumento delle nuvole in particolar modo sulle regioni tirreniche. In compenso il clima sarà ancora fresco con l’arrivo di correnti del Grecale.

Domenica la situazione migliorerà, anche se si presenterà qualche pioggia passeggera. In compenso al nord il meteo migliorerà, ma non è detto che non ci siano momenti di pioggia. Per essere aggiornati costantemente sarà opportuno visitare il sito menzionato oppure affidarsi a quanto riportato dai telegiornali.