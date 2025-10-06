Ammettetelo, siete la rovina dello zodiaco: i 3 segni nati perdenti | Sono degli sfigati cronici: stacci alla larga o ti contagiano

Incredibile ma vero: con l’autunno è arrivata anche la stoccata finale per questi segni sfortunati. Attenzione, ti contagiano.

L’oroscopo continua a dividere: c’è chi non ne vuole sapere e chi invece non inizia la giornata senza. In Italia, per esempio, milioni di persone si sintonizzano ogni mattina per ascoltare le parole di Paolo Fox, quasi fosse un rito quotidiano. Altri si affidano ai giornali o ai siti che pubblicano le previsioni segno per segno.

Il fenomeno non è certo relegato al cartaceo o alla televisione. Con gli smartphone l’oroscopo è diventato un’app a portata di mano, spesso arricchito da notifiche e grafici colorati. Tra le più note c’è CoStar, che mescola astrologia e tecnologia, fornendo oroscopi personalizzati e spesso virali sui social. Per molti è un gioco, per altri una bussola.

In ogni caso, che lo si prenda sul serio o con leggerezza, l’astrologia resta un linguaggio comune capace di unire persone lontane. Perché dietro i segni zodiacali non ci sono solo pianeti e previsioni, ma anche un immaginario collettivo fatto di difetti, pregi e cliché che tutti, almeno una volta, hanno discusso con gli amici.

I segni più fortunati

Se è vero che non tutti i segni sono uguali, ce ne sono alcuni che sembrano sempre avere una marcia in più. Tra i più fortunati dello zodiaco spesso vengono citati il Leone, simbolo di carisma e capacità di attrarre le giuste opportunità, e il Sagittario, che con il suo spirito avventuroso sembra sempre cavarsela anche nei momenti difficili.

Non manca poi il Toro, che grazie alla sua tenacia e alla propensione a costruire basi solide, viene spesso considerato un segno capace di attirare prosperità e stabilità economica. Questi tre segni sono quelli che più spesso vengono descritti come baciati dalla fortuna, capaci di trasformare in oro quasi tutto ciò che toccano.

I segni sfortunati da evitare

All’opposto, però, esistono i segni che vengono dipinti come eterni perdenti. Secondo molte classifiche astrologiche, il primato spetta ai Pesci, segno sensibile e fragile che tende a fidarsi troppo delle persone sbagliate, rischiando così delusioni continue. Non va meglio alla Vergine, che con la sua mania di perfezione finisce per complicarsi la vita, attirando stress e sfortuna.

Chiude il quadro il Cancro, segno d’acqua emotivo e spesso malinconico, che tende a vivere di rimpianti e paure più che di slanci positivi. Tre segni che, a torto o a ragione, l’astrologia descrive come destinati a inciampare più spesso degli altri. Non resta che prenderla con ironia: la ruota dello zodiaco gira per tutti, e anche i cosiddetti “sfigati cronici” possono avere il loro momento di rivincita.