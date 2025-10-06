Asfalto sprofonda all’improvviso, il quartiere di Roma è stato tagliato in due | Residenti paralizzati non sanno dove andare

Scene apocalittiche si stanno verificando in una delle zone più frequentate della Capitale: è stato immediatamente lanciato l’allarme.

Il caos sembra non voler più lasciare Roma. E no, stavolta non stiamo parlando del classico traffico che tende a concentrarsi nei punti cruciali della città. Uno fra tutto il Grande Raccordo Anulare, spesso protagonista di forti disagi stradali.

Una nuova tragica situazione si sta delineando in una delle zone situate nel cuore della Città Eterna. L’episodio è avvenuto poche ore fa, quando gli ultimi lavoratori si stavano recando a casa. Sono stati loro insieme ad altri residenti ad avvertire le autorità, che si sono subito precipitate sul posto.

Stiamo parlando dei Colli Portuensi, un piccolo quartiere romano che fa parte del Municipio XII. Ed è proprio qui che si è assistito a ciò che può essere descritta nel cinema come una scena apocalittica. Ma scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Allarme rosso: la strada è inagibile

Non è passato molto tempo da quando si è verificata la stessa situazione. E stavolta a pagarne le spese sono stati i cittadini che risiedono presso i Colli Portuensi. Secondo quanto riportato da alcune testate locali, si sarebbe rotta una conduttura dell’acqua.

Ciò ovviamente ha creato non pochi imprevisti e fastidio alla popolazione, soprattutto agli automobilisti che sono soliti frequentare questa area. Infatti la strada è stata chiusa ed è stata realizzata una variazione della viabilità, seppur momentanea.

L’intervento della autorità

Dopo aver ricevuto la segnalazione ed essere arrivati sul luogo per accertarsi quanto successo, la polizia locale ha provveduto a ridurre la carreggiata su viale dei Colli Portuensi nel tratto compreso tra il civico 90 e via Giovanni Torrecremata.

Il guasto idrico inoltre, ha creato disagi ai residenti che sono soliti parcheggiate le proprio auto nella zona. Infatti è stato chiesto loro di spostarle altrove, almeno fino a quando le cose non saranno tornate alla normalità. Come se non bastasse, la rottura della conduttura ha fatto rialzare l’asfalto, riproducendo una vera e propria scena da film horror. Secondo le autorità, tutto dovrebbe ristabilirsi al più presto. E noi come sempre vi terremo aggiornati sulla situazione e su qualsiasi cosa che coinvolgerà la città di Roma.