INVESTIMENTO BOMBA – Questo titolo di Stato ti fa guadagnare il 220% | Ritiri oltre 30.000€ in pochissimi anni

Vuoi guadagnare di più senza fare minimo sforzo? Adesso il sogno diventa realtà, basta semplicemente fare le scelte giuste.

Partiamo col dire che tutti risparmiatori hanno un sogno nel cassetto, ovvero trasformare un investimento iniziale in un guadagno rilevante in pochi anni. Tante sono le persone che versano i propri soldi sui conti bancari o postali e cercano di trovare un modo per avere più soldi senza muovere un dito. Basterebbe semplicemente documentarsi sui titoli di Stato.

I titoli di Stato non sono altro che delle obbligazioni emesse periodicamente in ambito economico per conto dello Stato e l’obiettivo è finanziare il proprio debito pubblico o direttamente deficit pubblico. Forse tutti non sanno che in Italia il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne emette sul mercato ben 5 categorie e ognuno ha delle caratteristiche diverse.

C’è il Buono ordinario del tesoro, ovvero titoli a breve termine della durata di 3,6 e 12 mesi e il rendimento è dato dallo scarto di emissione. A seguire c’è il BPT Italia con titoli della durata di 4,6 o 8 anni , il BPT Valore con titoli della durata di 4 o 5 anni, BPT Futura con titoli della durata di 12 anni.

All’appello non mancano i Certificati di credito del tesoro, Certificato del tesoro zero-coupon, Buono del tesoro poliennale e Buono del tesoro poliennale indicizzati all’inflazione europea. Probabilmente qualcuno non saprà nell’esistenza di un altro titolo di Stato che sta letteralmente spopolando soprattutto in uno Stato europeo.

Titoli di Stato, fai una saggia scelta per il tuo portafoglio

Si tratta dell’Austria e il suo governo ha emesso un primo centenario il 26 settembre 2017 e il successivo il 30 giugno 2020. Si tratta di due prestiti proposti in epoche diverse e di conseguenza i tassi nominali annui sono diversi in base anche alle quotazioni di mercato. Ovviamente c’è da dire che bisogna essere propensi al rischio e allo stesso tempo essere muniti di tanta pazienza.

A tal proposito si parla del Bond austriaco centenario tf 0,85% Gn2120 (OSINAT0000A2H2C4) che oggi quota 31,34 centesimi contro un valore di rimborso finale di 100. Se tornasse a quel valore ci sarebbe un rialzo di più 220%.

Un guadagno pazzesco, ma a delle condizioni

Un investimento da 14.000 euro e prezzi attuali, per esempio, porterebbe incassare più di 30.000 euro a scadenza con le cellule annue, seppur basse. Come detto prima, si tratta di un titolo ad altissimo rischio e con scadenza lontanissima e di solito è acquistato da investitori istituzionali o speculatori.

In sintesi, richiede una lunghissima attesa per realizzare il guadagno. Di certo non è una scelta da fare su due piedi, ma bisogna essere esperti del settore per capire se conviene fare un salto nel vuoto.