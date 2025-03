Roma, mano pesante dell’UEFA dopo Porto – Roma di Europa League: le sanzioni

L’UEFA ha reso note le decisioni disciplinari relative all’ultimo turno delle competizioni europee, infliggendo una sanzione pesante alla Roma, che dovrà versare 43.500 euro per una serie di violazioni disciplinari avvenute durante la sfida contro il Porto nel playoff di Europa League. Le sanzioni riguardano sia il comportamento dei tifosi, sia quello dei tesserati giallorossi, con Claudio Ranieri tra i principali protagonisti della vicenda.

Roma multata, le violazioni disciplinari della società giallorossa

L’UEFA ha inflitto 20mila euro di multa all’allenatore giallorosso per “violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa”, a seguito delle dure dichiarazioni rilasciate al termine della partita. La gara, diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler, è stata caratterizzata da otto ammonizioni e dall’espulsione di Bryan Cristante, decisioni che hanno fatto infuriare Ranieri.

A fine partita, il tecnico ha invitato i suoi giocatori a non salutare l’arbitro, esprimendo poi il proprio disappunto davanti ai microfoni, puntando il dito contro il designatore Roberto Rosetti e insinuando un favoritismo arbitrale nei confronti del Porto: “Rosetti è integerrimo, che deve dimostrare di essere una persona seria? Non lo capisco. Manda un arbitro che ha questo dato: su 21 partite, l’avversario fuori casa ha fatto solo 8 pareggi, il resto delle gare le ha vinte la squadra di casa. Come lo so io, lo sa lui. Per me aspettava qualcosa nell’area di rigore per far vincere la partita al Porto”. Le parole di Ranieri sono state considerate irrispettose e in violazione delle norme UEFA, portando così alla sanzione.

Oltre alla multa inflitta all’allenatore, la Roma dovrà far fronte a ulteriori penalità economiche:

11mila euro per “condotta impropria della squadra” , riferita al mancato saluto dei giocatori all’arbitro a fine partita;

per , riferita al mancato saluto dei giocatori all’arbitro a fine partita; 4.500 euro per il lancio di oggetti da parte dei tifosi romanisti nel settore ospiti dello stadio do Dragão ;

per il da parte dei tifosi romanisti nel settore ospiti dello ; 8mila euro per danni alle strutture dello stadio causati sempre dai sostenitori giallorossi.

La somma totale delle sanzioni ammonta a 43.500 euro.